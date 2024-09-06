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Уряд призначив тимчасового очільника Мінреінтеграції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Уряд призначив тимчасового очільника Мінреінтеграції
Анатолій Стельмах тимчасово очолить Мінреінтеграції
фото: spravdi.gov.ua

Із січня 2022 року й до сьогодні чиновник обіймав посаду заступника міністра

Заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолія Стельмаха тимчасово призначено виконувачем обов'язків очільника Мінреінтеграції. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

«Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Стельмаха Анатолія Юрійовича», – написав посадовець.

Що відомо про Стельмаха

Анатолій Стельмах родом зі Львова. Закінчив Львівську політехніку за спеціальністю «військова журналістика», а також Національну академія державного управління при президентові і Міжрегіональну академію управління персоналом.

Працював у військовій журналістиці. Із 2007-го до 2022 року Стельмах співпрацював з Міністерством оборони України. Був офіцером пресцентру Сухопутних військ та Міноборони, а також помічником командира загону українського національного контингенту Місії ООН у Конго.

Із 12 січня 2022 року обіймав посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що вчора, 5 вересня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення Ірини Верещук з посади очільниці Мінреінтеграції.

Верещук повідомила, що переходить до Офісу президента та обійматиме посаду заступниці голови Банкової Андрія Єрмака. 

3 вересня Верещук заявила, що написала заяву про відставку.  

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Теги: уряд міністр Мінреінтеграція Кабмін кадрові зміни

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