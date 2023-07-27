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Вірменія відмовилася від участі у ядерних навчаннях ОДКБ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вірменія відмовилася від участі у ядерних навчаннях ОДКБ
Вірменія не братиме участі в навчаннях ОДКБ у Білорусі
фото з відкритих джерел

Єреван не стане направляти свої підрозділи до Білорусі

Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях «Скеля-2023», які пройдуть у Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це повідомляють росЗМІ.

Міністерство внутрішніх справ Вірменії повідомило, що країна відмовляється направляти свої підрозділи до Білорусі через «професійну завантаженість співробітників рятувальної служби МВС».

Як зазначається, під час навчань члени ОДКБ мають відпрацьовувати сценарій ліквідації аварії на ядерному об'єкті.

Зазначимо, що відносини між Вірменією та ОДКБ погіршилися після того, як організація не допомогла Єревану у війні за Нагірний Карабах.

Нагадаємо, у січні Вірменія відмовилася проводити спільні військові навчання з росіянами.

До слова, восени минулого року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян влаштував демарш на саміті ОДКБ

Теги: ОДКБ Вірменія навчання

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