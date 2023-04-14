Після витоку секретних документів Пентагон перегляне доступ до розвідданих

Остін посилить захисту секретів США

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних і контролю над ними після арешту нацгвардійця, підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону. Про це повідомляє CNN.

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«Як міністр оборони, я без вагань вживатиму будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни», – заявив Остін.

За словами міністра, перевірку проводитиме заступник міністра оборони з питань розвідки і безпеки. Він також вивчить «процедури підзвітності і контролю в рамках міністерства, щоб інформувати про зусилля щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому».

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Нагадаємо, напередодні у Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

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Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США можуть шпигувати за керівництвом України.

До того ж унаслідок оприлюднення нібито секретних документів Пентагону журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського. У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито «запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області» за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко. Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Це пояснює публічні заяви США щодо небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США.

Раніше повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу.

Зауважимо, Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN.

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Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.