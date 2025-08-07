Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віткофф розкриє деталі зустрічі з Путіним перед Україною і НАТО – Axios

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф розкриє деталі зустрічі з Путіним перед Україною і НАТО – Axios
Віткофф розповість про зустріч з Путіним в Москві
фото: російські ЗМІ

Відеоконференція Віткоффа з представниками України та НАТО може відбутися вже сьогодні

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує проінформувати представників України та НАТО про свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Джерела розповіли журналістам, що спецпосланник президента США планує провести відеоконференцію у четвер, 7 серпня. На ній, як очікуються, будуть присутні високопосадовці з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

Зустріч у режимі відеоконференції буде проведено з метою обговорити зустріч Віткоффа із російським диктатором та подальші кроки, включаючи можливий саміт Трампа та Путіна.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Виткофф відвідав Москву 6 серпня. Там він зустрівся з Путіним. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков розповів, що російська сторона передала «деякі сигнали» щодо України та отримала відповідні. Він назвав розмову Путіна і Віткоффа «корисною і конструктивною».

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо розповів, що поспілкувався із спецпосланцем Трампа. Він пообіцяв «деякі оголошення», які можуть бути «позитивними або ні».

Зі свого боку Дональд Трамп заявив, що переговори в Москві були «дуже продуктивними». Водночас неназваний представник Білого дому розповів Reuters, що вторинні санкції проти РФ, про які раніше казав американський лідер, будуть запроваджені 8 серпня.

Поки офіційні особи не надали жодної конкретики щодо переговорів, видання Onet повідомило, ніби Москва отримала «дуже вигідну пропозицію» від США.

У статті писали, ніби американські пропозиції передбачають перемир'я, а не мир в Україні; фактичне визнання територіальних завоювань Росії шляхом перенесення цього питання на 49 чи 99 років; зняття більшості санкцій, запроваджених щодо Росії; можливе повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу та нафти.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп путін Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прибічники Трампа розкритикували його за допомогу Україні
Республіканці розкритикували план Трампа постачати зброю Україні через НАТО
15 липня, 23:08
Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч російської та американської сторін
Трамп анонсував зустріч з росіянами
Вчора, 00:18
Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором вже наступного тижня
Зустріч Путіна з Трампом: названо попередню дату
Сьогодні, 19:32

Політика

Віткофф розкриє деталі зустрічі з Путіним перед Україною і НАТО – Axios
Віткофф розкриє деталі зустрічі з Путіним перед Україною і НАТО – Axios
Зустріч Путіна з Трампом: названо попередню дату
Зустріч Путіна з Трампом: названо попередню дату
Нетаньягу відповів на чутки про намір Ізраїлю окупувати сектор Гази
Нетаньягу відповів на чутки про намір Ізраїлю окупувати сектор Гази
США отримають стратегічний транзитний коридор на Кавказі – Reuters
США отримають стратегічний транзитний коридор на Кавказі – Reuters
Уперше в Росії жінку оштрафовано за образу українців
Уперше в Росії жінку оштрафовано за образу українців
Росія пошкодила радар Patriot під час обстрілу України – генерал НАТО
Росія пошкодила радар Patriot під час обстрілу України – генерал НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
9553
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
7244
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
5884
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
4708
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua