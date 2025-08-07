Віткофф розкриє деталі зустрічі з Путіним перед Україною і НАТО – Axios

Віткофф розповість про зустріч з Путіним в Москві

Відеоконференція Віткоффа з представниками України та НАТО може відбутися вже сьогодні

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує проінформувати представників України та НАТО про свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Джерела розповіли журналістам, що спецпосланник президента США планує провести відеоконференцію у четвер, 7 серпня. На ній, як очікуються, будуть присутні високопосадовці з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

Зустріч у режимі відеоконференції буде проведено з метою обговорити зустріч Віткоффа із російським диктатором та подальші кроки, включаючи можливий саміт Трампа та Путіна.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Виткофф відвідав Москву 6 серпня. Там він зустрівся з Путіним. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков розповів, що російська сторона передала «деякі сигнали» щодо України та отримала відповідні. Він назвав розмову Путіна і Віткоффа «корисною і конструктивною».

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо розповів, що поспілкувався із спецпосланцем Трампа. Він пообіцяв «деякі оголошення», які можуть бути «позитивними або ні».

Зі свого боку Дональд Трамп заявив, що переговори в Москві були «дуже продуктивними». Водночас неназваний представник Білого дому розповів Reuters, що вторинні санкції проти РФ, про які раніше казав американський лідер, будуть запроваджені 8 серпня.

Поки офіційні особи не надали жодної конкретики щодо переговорів, видання Onet повідомило, ніби Москва отримала «дуже вигідну пропозицію» від США.

У статті писали, ніби американські пропозиції передбачають перемир'я, а не мир в Україні; фактичне визнання територіальних завоювань Росії шляхом перенесення цього питання на 49 чи 99 років; зняття більшості санкцій, запроваджених щодо Росії; можливе повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу та нафти.