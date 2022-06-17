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    Політика

    Військовий корабель РФ двічі порушив територіальні води Данії

    Росія намагається спровокувати Данію - Військовий корабель РФ двічі порушив територіальні води Данії
    Росія намагається спровокувати Данію
    фото з відкритих джерел

    Данія вважає, що це чергова провокація від Кремля

    Міністерство закордонних справ Данії заявило, що російський військовий корабель двічі порушив територіальні води Данії. За словами міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода, це сталося двічі в п'ятницю ввечері.

    «Минулої ночі російське військове судно двічі порушило територіальні води Данії. Глибоко безвідповідальна, груба і абсолютно неприйнятна російська провокація», – заявив Кофод у своєму Twitter.

    Він додав, що методи залякування Данії не спрацюють. У зв’язку з інцидентом посла Росії викликали до міністерства закордонних справ Данії.

    У пресрелізі збройні сили країни повідомили, що російський корвет порушив територіальні води Данії у районі острова Борнхольм.

    Раніше повідомлялося, що Данія та Нідерланди проти кандидатства України на вступ в ЄС – Bloomberg.

    Нагадаємо, Британія та Данія проведуть спеціальну конференцію для підтримки України.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Данія корабель Україна окупація #stoprussia
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    Військовий корабель РФ двічі порушив територіальні води Данії