Зеленський назвав основні труднощі для проведення виборів під час війни

Проблемним є питання, як голосувати людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, в інших країнах та на фронті

Президент Зеленський наголосив, що питання виборів зараз не актуальне через безпековий стан

Найбільшими складнощами для виборів під час війни є безпекові питання щодо присутності спостерігачів, голосування військових, жителів тимчасово окупованих територій та українців за кордоном, а також фінансування кампанії. Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо пресконференції.

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«Ми (на переговорах у Канаді – «Главком») навіть не порушували питання виборів, тому що сьогодні через безпеку воно не актуальне… Закон забороняє під час війни проводити ті чи інші вибори. Я готовий абсолютно. Безпека – складний елемент проведення виборів. Перша складність у тому, щоб вибори провели демократично і прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу», – сказав президент.

За його словами, проблемним є питання, як голосувати людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях – які були захоплені росіянами з 24 лютого 2022 року.

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Крім того, глава держави нагадав, що мільйони українців перебувають за кордоном і поки ніхто не може знайти відповідь, як організувати їхнє голосування.

Президент також відзначив, що можуть бути окремі труднощі з волевиявленням військових, яких в Україні налічується мільйон.

«Як в окопах вони будуть голосувати? І як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Це говорить про те, що все повинно бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо Росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати і там працювати?», – акцентував глава держави.

Він підкреслив, що стосовно військових може бути найбільша несправедливість, оскільки «люди, які захищають права і свободи громадян, не будуть мати права і свободи, щоб проголосувати, це якийсь нонсенс».

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Президент додав, що «треба про це думати, працювати - якщо все вийде, можна проводити».

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба пояснював, чому в Україні складно провести вибори під час війни.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться. Зокрема, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів.