Куцевола звільнено з посади посла в Латвії
Сьогодні, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №752/2025.
«Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці», – йдеться в указі.
Нагадаємо, що у грудні 2022 року Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко.
До слова, президент України Володимир Зеленський 7 жовтня прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена.
