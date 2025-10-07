Головна Країна Політика
search button user button menu button

Куцевола звільнено з посади посла в Латвії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Куцевола звільнено з посади посла в Латвії
У 2022 році президент призначив Куцевола послом України в Латвії
фото: leta

Посла України в Латвійській Республіці звільнено

Сьогодні, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №752/2025.

«Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці», – йдеться в указі.

Куцевола звільнено з посади посла в Латвії фото 1

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко.

До слова, президент України Володимир Зеленський 7 жовтня прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена.

Читайте також:

Теги: посол Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці під час мирного протесту в центрі Дубліна
Скільки українських біженців планують повернутися на Батьківщину? Дані посольства
14 вересня, 17:15
Зеленський: нам потрібна чітка позиція президента Трампа
Президент назвав єдиний спосіб зупинити війну
16 вересня, 07:42
Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
24 вересня, 00:14
Президент США Дональд Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії
Атака на Україну, дрони над Данією, Трамп втрачає терпіння щодо РФ: головне за ніч
25 вересня, 05:31
Зеленський пропонує партнерам створити спільний повітряний щит
Україна ініціює створення спільного оборонного щита з партнерами – Зеленський
29 вересня, 14:26
Окупанти вдарили по Дніпру
Ми обов’язково відповімо росіянам на їхні удари – Зеленський
30 вересня, 22:32
Зеленський: Стійкість кожного – це стійкість усієї України, і героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця
Зеленський присвоїв звання «Місто-герой України» 16 містам
1 жовтня, 12:31
Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
Білий дім анонсував зустріч Зеленського і Трампа
22 вересня, 20:29
Зараз ті, хто керує Придністров'ям, «тихі», бо «бояться» Україну, каже Зеленський
На початку війни з Придністров’я лунали постріли. Зеленський розповів, що зробила Україна
27 вересня, 19:52

Політика

Куцевола звільнено з посади посла в Латвії
Куцевола звільнено з посади посла в Латвії
Доповіді президенту, удари по Україні. Головне за 7 жовтня
Доповіді президенту, удари по Україні. Головне за 7 жовтня
Ліквідація наслідків російських ударів. Президент заслухав доповідь Клименка
Ліквідація наслідків російських ударів. Президент заслухав доповідь Клименка
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни
Президент дав доручення керівнику Служби зовнішньої розвідки
Президент дав доручення керівнику Служби зовнішньої розвідки
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua