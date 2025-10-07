Куцевола звільнено з посади посла в Латвії

У 2022 році президент призначив Куцевола послом України в Латвії

Посла України в Латвійській Республіці звільнено

Сьогодні, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №752/2025.

«Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці», – йдеться в указі.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко.

До слова, президент України Володимир Зеленський 7 жовтня прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена.