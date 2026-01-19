На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі

Двоє робітників загинули, вісім зникли безвісти, а ще 84 людини були госпіталізовані

Унаслідок потужного вибуху на металургійному заводі на півночі Китаю загинули щонайменше двоє робітників, а десятки інших отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Вибух стався 18 січня на заводі з виробництва сталевих листів компанії Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. у регіоні Внутрішня Монголія. Двоє робітників загинули, вісім зникли безвісти, а ще 84 людини були госпіталізовані.

Місцеві чиновники заявили на пресконференції, що відповідно до закону вжито заходів «проти відповідальних осіб». Після вибуху на заводі пошуково-рятувальні команди все ще перебувають на місці події.

Компанія підтвердила загибель двох осіб і заявила, що буде співпрацювати з владою в розслідуванні. За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, у 2024 році компанія посідала 16-те місце серед найбільших виробників сталі в Китаї, випустивши 15 мільйонів тонн продукції.

Великі промислові аварії в Китаї можуть спричинити розслідування з питань безпеки або перегляд нормативних актів.

Раніше 27 травня 2025 року на хімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун стався потужний вибух, внаслідок якого в небо піднялися густі стовпи диму. Понад 200 працівників рятувальних служб негайно відреагували на інцидент.