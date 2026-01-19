Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі
Вибух стався на заводі Inner Mongolia Baotou Steel Union Co
фото: deepbluechiller.com (ілюстративне)

Двоє робітників загинули, вісім зникли безвісти, а ще 84 людини були госпіталізовані

Унаслідок потужного вибуху на металургійному заводі на півночі Китаю загинули щонайменше двоє робітників, а десятки інших отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Вибух стався 18 січня на заводі з виробництва сталевих листів компанії Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. у регіоні Внутрішня Монголія. Двоє робітників загинули, вісім зникли безвісти, а ще 84 людини були госпіталізовані.

Місцеві чиновники заявили на пресконференції, що відповідно до закону вжито заходів «проти відповідальних осіб». Після вибуху на заводі пошуково-рятувальні команди все ще перебувають на місці події.

Компанія підтвердила загибель двох осіб і заявила, що буде співпрацювати з владою в розслідуванні. За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, у 2024 році компанія посідала 16-те місце серед найбільших виробників сталі в Китаї, випустивши 15 мільйонів тонн продукції.

Великі промислові аварії в Китаї можуть спричинити розслідування з питань безпеки або перегляд нормативних актів.

Раніше 27 травня 2025 року на хімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун стався потужний вибух, внаслідок якого в небо піднялися густі стовпи диму. Понад 200 працівників рятувальних служб негайно відреагували на інцидент.

Теги: Китай вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
12 сiчня, 23:02
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
12 сiчня, 03:55
Липецька область цієї ночі
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА
6 сiчня, 03:38
Світ трьох центрів сили і місце України
Місце України у новій реальності
4 сiчня, 22:22
Наслідки атаки на Запоріжжя
Атака на українські міста: головне за ніч
2 сiчня, 05:49
Сполучені Штати Америки різко відреагували на масштабні військові маневри, які Китай розпочав біля Тайваню
США засудили військові навчання Китаю поблизу Тайваню
2 сiчня, 01:42
Наслідки одного з попередніх ударів по Запоріжжю
Російська авіабомба вдарила по Запоріжжю: є загиблий і поранені
26 грудня, 2025, 13:53
Будівля, яка була домом для 174 осіб, серйозно постраждала від вибуху
Витік газу спричинив вибух у будинку для літніх людей у США: є загиблі
24 грудня, 2025, 04:11
У Росії прогриміли вибухи
Дрони атакували морський порт у Краснодарському краї
22 грудня, 2025, 01:53

Соціум

На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі
На сталеливарному заводі в Китаї стався вибух: є загиблі
У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN
У Китаї зафіксовано найнижчий рівень народжуваності в історії – CNN
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
У Брукліні з'явився мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької
Чилі охопили лісові пожежі охопили, є загиблі та руйнування
Чилі охопили лісові пожежі охопили, є загиблі та руйнування
В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги, є жертви
В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги, є жертви

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua