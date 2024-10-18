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Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності – BBC

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності – BBC
На прем'єрку Бангладеш видали ордер на арешт
фото з відкритих джерел

Експрем'єрка Бангладеш Шейха Хасін звинувачена у злочинах проти свого народу

Міжнародний кримінальний трибунал Бангладеш видав ордер на арешт колишньої прем'єр-міністерки Шейхи Хасіни за її участь у злочинах проти людяності, що сталися під час антиурядових протестів, під час яких загинули сотні людей. Про це повідомляє BBC.

«Суд наказав заарештувати колишнього прем'єр-міністра Шейх Хасіну та доставити її до суду 18 листопада», – заявив журналістам у четвер головний прокурор суду Мохаммад Таджул Іслам.

За його словами, Хасіна керувала тими, хто здійснював масові вбивства та злочини проти людяності в період з липня по серпень.

Повідомляється, що суд також видав ордери на арешт ще 45 осіб, серед яких колишні міністри, що втекли з країни.

77-річна Хасіна не з'являлася на публіці після того, як залишила Бангладеш. Востаннє її місцезнаходження фіксували на військовій авіабазі поблизу Нью-Делі, Індія.

Міністерство охорони здоров'я Бангладеш заявило, що понад 1000 людей загинули цього літа внаслідок насильства після того, як студентські протести проти державних квот на робочі місця переросли в масштабні демонстрації.

Цей період став найкривавішим в історії країни з моменту здобуття нею незалежності в 1971 році.

Нагадаємо, у серпні зіткнення демонстрантів зі співробітниками поліції в Бангладеш призвели до загибелі 560 людей. 

На фоні протестів пізніше прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку і втекла зі своєї резиденції в столиці країни Дацці. Перед цим частина протестувальників штурмували офіційну резиденцію Хасіни. 

Нагадаємо, що в серпні президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент, щоб сформувати тимчасовий уряд.

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Теги: арешт прокурор Бангладеш президент трибунал парламент

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