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Путін терміново скликає Радбез

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін терміново скликає Радбез
Якою буде тема зустрічі Путіна за членами Ради безпеки РФ, наразі невідомо
фото з відкритих джерел

На тлі успіхів військ України у рамках контрнаступу російський диктатор збирає Раду безпеки РФ

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін у п'ятницю, 9 вересня, проведе оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки РФ. Захід анонсував офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Речник Путіна наразі не повідомив, якою буде тема наради.

«У середині дня, ближче до другої години, у нього (Путіна – «Главком») запланована оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки. Розповімо вам, яка буде тема, як ми це зазвичай робимо», – сказав Пєсков на пресконференції.

Нагадаємо, раніше директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що визволення українських територій є найкращим доказом ефективності спільних зусиль України та союзників. Дипломат наголосив – єдине, що може зараз зробити Путін, аби врятувати життя своїх солдатів – це віддати наказ про їх негайне виведення

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 вересня українські військові звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів території України. 

Як відомо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

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Теги: росія путін

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