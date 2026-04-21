Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради

Президент: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Сьогодні, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Антоніу Кошта відзначив безпекові домовленості України з країнами Близького Сходу та регіону Перської затоки.

«Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена», – додав глава держави.

Нагадаємо, Європейський Союз зробив вирішальний крок до надання Україні фінансової допомоги обсягом €90 млрд, запустивши фінальну юридичну процедуру погодження кредиту. Питання винесене на засідання комітету постійних представників країн Європейського Союзу, яке має відбутися 22 квітня.

Раніше переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба».

До слова, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.