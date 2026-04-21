Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
Зеленський поговорив з Антоніу Коштою
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Сьогодні, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Антоніу Кошта відзначив безпекові домовленості України з країнами Близького Сходу та регіону Перської затоки.

«Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена», – додав глава держави.

Нагадаємо, Європейський Союз зробив вирішальний крок до надання Україні фінансової допомоги обсягом €90 млрд, запустивши фінальну юридичну процедуру погодження кредиту. Питання винесене на засідання комітету постійних представників країн Європейського Союзу, яке має відбутися 22 квітня.

Раніше переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба».

До слова, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.

Читайте також

РФ збільшила обсяги продажу сирої нафти
Росія збільшила свій прибуток від нафти через пом'якшення санкцій – Зеленський
22 березня, 12:29
У день Служби безпеки глава держави провів кадрові зміни в спецслужбі
Президент призначив нових керівників контррозвідки СБУ
25 березня, 15:36
Міністр закордонних справ Сирії Асаад Хассан Аль-Шайбані зустрів президента України в аеропорту Дамаска
Зеленський уперше прибув до Сирії
5 квiтня, 17:20
Зеленський на закритій зустрічі: Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами
«Партнери просили». Зеленський розказав, як його умовляли не бити по російській нафтовій інфраструктурі
10 квiтня, 09:04
Єврокомісія може припинити фінансування Сербії через занепокоєння станом демократії та звʼязок із Москвою
Сербія може втратити фінансування ЄС через тісні зв'язки з Росією
10 квiтня, 11:52
ЄС витратили приблизно €2,88 млрд на газ із заводу «Ямал ЗПГ»
ЄС наростив імпорт газу з Росії: FT розкрило обсяги
10 квiтня, 17:37
Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині
Україна готує переговори Зеленського з Мадяром: подробиці від МЗС
13 квiтня, 15:41
Ердоган вірить, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
18 квiтня, 15:33
Україна отримає формальну участь у структурах ЄС без політичних прав
«Символічне» членство України в ЄС. Що пропонують Франція та Німеччина
Вчора, 16:51

Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
Україна завершила ремонт «Дружби»: деталі від президента
Україна завершила ремонт «Дружби»: деталі від президента
Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни
Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни
Тимошенко звинуватила НАБУ у використанні російського програмного забезпечення
Тимошенко звинуватила НАБУ у використанні російського програмного забезпечення
«Слуга народу» поповнилася новою депутаткою: що про неї відомо (фото)
«Слуга народу» поповнилася новою депутаткою: що про неї відомо (фото)
Єврокомісарка анонсувала три гарні новини для України
Єврокомісарка анонсувала три гарні новини для України

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
