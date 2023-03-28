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Вступ України та Молдови до ЄС. Мішель повідомив, коли можуть розпочатися переговори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України та Молдови до ЄС. Мішель повідомив, коли можуть розпочатися переговори
фото з відкритих джерел

Європейська комісія найближчим часом повинна опублікувати звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції

Перспективу початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти можуть обговорити на зимовому саміті країн Євросоюзу. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час візиту до Молдови.

Глава Євроради у Кишиневі зустрівся з президенткою Молдови та оголосив про виділення близько мільярда євро допомоги. Шарль Мішель пояснив, що кошти підуть на підтримку стабільності Молдови.

Він зазначив, що Європейська комісія найближчим часом повинна опублікувати звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції. За словами Мішеля, після отримання результатів стане зрозуміло, коли можуть розпочатися переговори про вступ країн-кандидаток до ЄС.

«На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами про їх прийом до ЄС. Ймовірно, питання про початок переговорів про прийом Молдови та України до Євросоюзу буде розглянуто на саміті в грудні», – заявив Мішель.

Варто зазначити, що Україна та Молдова в червні минулого року отримали статус кандидата в члени ЄС. Водночас Грузії поки відмовили у наданні статусу.

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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Теги: Молдова Україна президент переговори Європейський союз

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