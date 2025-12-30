Сербія відновлює обов’язкову військову службу

У Сербії обов’язкова військова служба триватиме 75 днів

У Сербії відновлять проходження обов’язкової військової служби для молодих людей. Відповідну заяву зробив президент Сербії Александар Вучич. Про це пише «Главком» із посиланням на РТС.

За словами президента країни, обов’язкова служба триватиме 75 днів. Невдовзі Сербія почне працювати над цим питанням на впровадженням обов’язкової військової служби. «Це добре для всього суспільства, молоді люди навчатимуться відповідально, для них це не створює проблем. Не буде тієї суворості, яка була раніше», – заявив Александр Вучич.

Напередодні низка інших країн також повідомили про призов на обов’язкову військову службу у 2026 році. Зокрема Збройні сили Литви 2 грудня оприлюднили детальний план призову на обов’язкову військову службу у 2026 році. Призов триватиме протягом року – з 2 січня до 31 грудня. Загалом заплановано призвати близько 5 тисяч осіб.

Також німецький бундестаг під час голосування схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН -бундесвер. На підтримку документа проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентарій утримався.

Після цього німецькі студенти організували бойкот шкіл та вийшли на демонстрації проти суперечливого закону про військовий обов'язок, що збіглося з обговореннями цього питання у Бундестазі.

Нагадаємо, що російський лідер Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу в 2026 році. У 2026 році, згідно з підписаним документом, до російської армії з 1 січня по 31 грудня залучать 261 000 осіб віком від 18 до 30 років. Зазначається, що у зазначений період проводитимуться медичний огляд, професійний психологічний добір та засідання призовних комісій.