ВВП України перевищить російський у 10 разів: Рубіо назвав умову

Очільник Держдепу США стверджує, що, аби перевершити Росію економічно, Україні потрібно «робити правильні речі»

ВВП України через десять років може перевищити ВВП Росії, якщо «робити правильні речі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Урядовець наголосив, що Вашингтон хоче, щоб після війни економіка Україна «не просто відновилася, а почала процвітати».

«Вони (українці – «Главком») насправді незалежні та суверенні. І слід дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати, і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося досягти», – сказав держсекретар США.

На думку Рубіо, ВВП України через значно може перевершити валовий внутрішній продукт Росії. «На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія? Зрештою, це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати. Це відбувається на іншому континенті. Ми займаємося цим, тому що тільки ми можемо це зробити», – додав він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) вдруге за рік знизив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Росії у 2025 році — до 0,6 з 0,9%, які прогнозувалися в кінці липня.

До слова, світові ціни на нафту стрімко падають – і це вже не просто короткочасна корекція, а серйозний сигнал для економік, які живуть «на голці» енергоресурсів. Після нової хвилі розпродажів котирування Brent опустилися до $62 за барель. Для Росії це може стати ударом по всіх ключових статтях доходів.