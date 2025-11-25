Головна Світ Політика
Україна та США не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів мирного плану – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна та США не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів мирного плану – CNN
Українська делегація завершила переговори в Женеві 23 листопада
фото: Reuters

За даними журналістів, серед проблемних пунктів – окуповані території, чисельність ЗСУ та членство в НАТО

Сполучені Штати та Україна досягли консенсусу з більшості питань запропонованого американською стороною мирного плану», але між ними все ще залишаються розбіжності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами джерела CNN, між Києвом та Вашингтоном було досягнуто «консенсусу» з більшості питань, але залишаються щонайменше три важливі сфери, в яких існують розбіжності.

Перша сфера стосується пропозиції США віддати Росії частину українських територій, які та не захопила. Співрозмовник CNN каже, що рішення з цього питання ще не ухвалено. «Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України», – додав він.

Також співрозмовник ЗМІ додав, що розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних Сил України до 600 тис.: під час переговорів було запропоновано нове число, але Київ хоче подальших змін, перш ніж погодитися.

Крім того, джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом НАТО. Така поступка створила б «поганий прецедент», який фактично надав би Росії право вето на НАТО, «членом якого вона навіть не є».

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

Водночас Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом 27 листопада, щоб завершити проєкт мирної угоди. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України до США для фінальних домовленостей із американським президентом.

