WP: Європейські союзники стримують передачу ракет до Patriot Україні через власні потреби

Аліна Самойленко
Світові запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot майже вичерпані
З огляду на низькі постачання критично важливої ​​зброї США через війну з Іраном, європейські партнери стурбовані подальшим озброєнням України

За інформацією The Washington Post, європейські країни наразі виявляють обережність у питанні передачі Україні додаткових ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це пише «Главком».

Основною причиною такої позиції є побоювання союзників щодо можливого послаблення власної системи протиповітряної оборони та необхідність підтримувати достатні запаси для захисту власного повітряного простору.

Видання зазначає, що світові запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot майже вичерпані. На сьогодні існує лише незначна кількість таких боєприпасів, які до того ж розосереджені між різними регіонами.

На початку 2026 року адміністрація президента США Дональда Трампа зверталася до низки європейських партнерів із закликом передати Україні додаткові ракети. Проте частина союзників відповіла відмовою, аргументуючи це пріоритетністю безпеки власного неба. Крім того, джерела вказують на те, що озброєння, яке постачається Києву через програму PURL, не завжди вчасно відповідає актуальним потребам української сторони на фронті.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спеціально створений союзниками механізм для оперативного фінансування закупівель найнеобхіднішого озброєння. В межах цієї програми партнери виділяють кошти на придбання ракет для систем ППО, боєприпасів та іншого критично важливого обладнання.

Міністр оборони України Михайло Федоров у квітні наголошував, що нове фінансування через PURL має вирішальне значення. Він закликав партнерів перевірити свої запаси та надати більше ракет PAC-2 і PAC-3, аби Україна змогла сформувати необхідний резерв на зимовий період.

У НАТО підкреслюють, що саме завдяки PURL Україна отримала основну частину боєприпасів для ППО, включно з ракетами-перехоплювачами PAC-3. Водночас у Пентагоні підтвердили наявність певних дипломатичних тертя: європейські країни неодноразово вимагали від США гарантій, що виділене для Києва озброєння буде використане саме для потреб України, а не переорієнтоване на військову операцію США на Близькому Сході.

Представник Пентагону запевнив, що відомство суворо дотримується меж закону щодо поповнення запасів для України. За його словами, американська сторона перевірила всі можливі варіанти і підтвердила Конгресу, що використання ресурсів відбувається виключно за призначенням, без порушення встановлених процедур.

Як відомо, через військову операцію проти Ірану Сполучені Штати витратили щонайменше 45% запасів високоточних ударних ракет і 50% ракет-перехоплювачів ППО Patriot. 

Раніше Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до системи протиповітряної оборони Patriot під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Мадрида. 

Іспанський уряд підтвердив намір передати Україні ракети до Patriot, хоча офіційно під час візиту ця інформація не озвучувалася.

