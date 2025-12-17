Головна Світ Політика
«Майстер угод». Трамп пояснив, чому призначив Віткоффа своїм спецпосланцем

Ростислав Вонс
Трамп каже, що доручив Віткоффу займатися переговорами через те, що він «уміє укладати рієлторські угоди й має харизму»
Президент США визнав, що Стів Віткофф не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати, зокрема про Росію та її кордони, коли був залучений до переговорних процесів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

За словами очільника США, рішення доручити Віткоффу переговори було ухвалене не через його досвід у міжнародній політиці, а завдяки його здібностям до укладання угод та особистим якостям.

«Стів великий переговірник, і я помітив одну річ. У нього чудова особистість. Він був девелопером у Нью-Йорку. Він знав дуже мало про річки, кордони й все таке в Росії й в тих місцях, з якими він працює, він взагалі нічого про це не знав. Але я зрозумів, я вже 20 років маю справу з усіма в Нью-Йорку, і сказав собі: Стів найкращий з усіх», – каже він.

Трамп також зазначив, що в його команді є й інші люди, які вміють домовлятися, однак перед досягненням результату переговорний процес часто перетворюється на складне й виснажливе протистояння. Саме такого сценарію, за його словами, у Білому домі намагалися уникнути.

«У нього була неймовірна харизма. Він був рієлтором у Нью-Йорку. Є в мене й інші хлопці, що вміють укладати угоди, але перед угодою треба пройти справжнє пекло. Ми цього не хотіли», – каже він.

Нагадаємо, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

У телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п'яти хвилин, спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав поради Юрію Ушакову, головному помічнику президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики. Зокрема, Віткофф пропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту Володимира Зеленського до Білого дому того ж тижня, а також використати угоду щодо Гази як допоміжний аргумент.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про несподівано тривалу зустріч між його спецпосланцем Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зізнався, що відправив на переговори людину, яка не мала досвіду у цій сфері.

Президент США сказав, що очікував на коротку розмову, але вона перетворилася на багатогодинне спілкування: «Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним, думаючи, що це буде 15−20 хвилин. Віткофф не мав уявлення про Росію чи Путіна. Він не знав багато про політику».

