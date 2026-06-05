Путін заявив про унікальність ППО Росії на тлі ударів по НПЗ

Пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі у Вугільній гавані – за кілька кілометрів від майданчика ПМЕФ, де Путін запевняв про надійність російської протиповітряної оборони

Путін: частина дронів «на жаль», прориваються – і систему ПВО потрібно вдосконалювати

На зустрічі з керівниками світових інформагенцій у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) Путін заявив, що Росія набула «унікального досвіду» у сфері протиповітряної оборони й готова передавати його Китаю та Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Що казав Путін про ППО

Виступаючи на ПМЕФ, Путін визнав: частина безпілотників досягає цілей на російській території. «Деякі з них, на жаль для нас, прориваються», – зазначив він, додавши, що Росія «повинна вдосконалювати й зміцнювати» свою систему ПВО. Водночас Путін заявив, що накопичений досвід є «унікальним» і «такого досвіду немає ніде». За його словами, Росія вже передає ці напрацювання партнерам, «робота по всіх цих напрямках йде» і буде продовжена.

Путін також скористався нагодою, щоб порівняти стан ППО Росії та України. За його твердженням, у Києва «взагалі такої системи немає» – наявні комплекси, включно з Patriot, він охарактеризував як «окремі елементи», яких «катастрофічно не вистачає». Джерело поставок дронів, якими атакують об'єкти в Росії, Путін пов'язав із Заходом: «Західні спонсори постачають велику кількість дронів різних видів, у тому числі далекого радіусу дії».

Контекст: рекордна серія ударів по НПЗ

Заяви прозвучали на тлі кількамісячної кампанії ударів по нафтовій інфраструктурі РФ. Лише у квітні 2026 року Україна завдала щонайменше 21 удару по НПЗ, нафтопроводах і морських терміналах – рекорд за чотири місяці. У травні серія продовжилася: один з найбільших НПЗ Росії – «Киришинефтеоргсинтез» – зупинив переробку нафти після того, як дрони вивели з ладу три з чотирьох установок первинної перегонки. За даними аналітиків OilX, обсяги переробки нафти в Росії скоротилися до 4,69 млн барелів на добу – мінімуму з 2009 року.

Форум ПМЕФ, під час якого Путін виголосив ці слова, сам опинився в інфоприводі через атаки: у ніч на 3 червня, в перший день заходу, дрони вразили Петербурзький нафтовий термінал у Вугільній гавані, спричинивши масштабну пожежу в кількох кілометрах від місця проведення форуму.

Нагадаємо, Петербурзький форум оголив проблеми російської економіки, зокрема – падіння видобутку нафти. За даними ГУР, Росія вперше визнала скорочення видобутку нафти у 2026 році: нафтовий сектор залишається головним джерелом фінансування війни, і системні збої там б'ють безпосередньо по воєнному бюджеті Кремля.