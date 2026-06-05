Трамп прокоментував лист Зеленського Путіну: «Хороші люди»

Президент США також висловився про умови врегулювання конфлікту, заявивши, що очікує від обох сторін взаємних поступок

Дональд Трамп підтримав ідею особистої зустрічі двох лідерів, але нагадав: без американської допомоги Україна «не протрималася б і дня-двох»

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним та заявив, що їхня особиста зустріч була б «чудовою». Водночас він знову наголосив на ключовій ролі американської допомоги у виживанні України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Трампа журналістам у Білому домі.

Трамп прокоментував відкритий лист президента України Путіну, в якому Зеленський запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні. Американський президент заявив, що обговорення можливості такої зустрічі його «дуже тішить».

«Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися для переговорів», – сказав Трамп, додавши, що обидва лідери є «дуже хорошими людьми».

Водночас він нагадав про роль Вашингтона у підтримці України.

«Без наших військових та нашої техніки Україна не змогла б сьогодні продовжувати боротьбу. Без тієї техніки, яку я їм надав, Україна не протрималася б і дня-двох», – наголосив Трамп.

Він також висловився про умови врегулювання конфлікту, заявивши, що очікує від обох сторін взаємних поступок.

«Я запропонував ці поступки, і, знаєте, ми доклали до цього чималих зусиль. Я хочу, щоб кожна зі сторін пішла на певні поступки, і думаю, вони це зроблять», – сказав Трамп.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський опублікував відкритого листа до Путіна із пропозицією завершити війну. Кремль відреагував одразу – прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, нехай їде до Москви. Глава МЗС Латвії тим часом застерегла, що переговори з Путіним не дадуть результату, доки Кремль не відмовиться від своїх цілей щодо України.