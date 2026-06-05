Данія вперше сформувала уряд, де жінок більше, ніж чоловіків

Саміра Нава стала першою жінкою з етнічної меншини на міністерській посаді в Данії

Фредеріксен: вперше в історії Данії жінок-міністрів більше, ніж чоловіків – їх 11 з 21

Новий уряд Данії встановив історичний рекорд представництва жінок – вони вперше отримали більшість місць у кабінеті міністрів. Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен оголосила склад із 11 жінок і 10 чоловіків, що становить 52%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Після найдовших переговорів в історії країни

«Вперше в історії Данії жінок-міністрів більше, ніж чоловіків», – заявила Фредеріксен, представляючи новий кабінет у Копенгагені. Для неї це вже третій прем'єрський термін – вона стала першою жінкою в Данії, якій вдалося тричі очолити уряд.

Коаліційні переговори тривали довше, ніж будь-коли в історії країни. Зрештою Фредеріксен об'єднала соціал-демократів, партію «Зелені ліві», соціал-лібералів і поміркованих в уряд меншості за підтримки лівих партій.

Новий результат різко відрізняється від попереднього: чотири роки тому жінки становили лише 35% кабінету, а на початку минулого року їхня частка впала приблизно до 30% – тоді Данія посідала лише 60-те місце у світі за представництвом жінок в уряді.

Данія наздогнала скандинавських сусідів

За рівнем гендерного паритету в кабінеті Данія тепер зрівнялася з Фінляндією, трохи випередила Швецію (50%) і Норвегію (45%). Найвищий показник у регіоні – в Ісландії (54%).

Серед нових міністрів – лідерка «Зелених лівих» Пія Ольсен Дір, яка обійняла посаду міністра економіки. Саміра Нава із соціал-лібералів стала міністеркою клімату та енергетики – першою жінкою з етнічної меншини на міністерській посаді в Данії.

На березневих виборах жінки здобули рекордні 48% місць у данському парламенті – і це відіграло свою роль у формуванні рекордного за складом кабінету.

Країна з давньою традицією – і пізнім стартом

Данія має довгу традицію просування жінок у політиці. Ще 1915 року вони отримали право голосу, а 1924-го країна стала першою демократією у світі, яка призначила жінку-міністра: Ніна Банг очолила міністерство освіти. Утім першу жінку-прем'єра Данія дочекалася лише 2011 року – нею стала Хелле Торнінг-Шмідт.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв про склад нового уряду Данії, сформованого після рекордно тривалих коаліційних переговорів.