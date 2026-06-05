Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу
Конгресмени з обох партій місяцями збирали підписи, щоб обійти керівництво Палати
фото ілюстративне

18 республіканців підтримали санкції проти Росії та $8 млрд військових позик для України

Палата представників Конгресу США проголосувала 226 до 195 за законопроєкт про нову допомогу Україні та жорсткі санкції проти Росії — перший великий проукраїнський крок нижньої палати з часів президентства Байдена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та The Hill.

Як відбулося голосування

До 207 демократів приєдналися 18 республіканців та незалежний конгресмен Кевін Кайлі з Каліфорнії, який зазвичай голосує разом із республіканцями. Спікер Майк Джонсон напередодні на закритій нараді закликав однопартійців дати Трампу простір для переговорів із Москвою, однак частина фракції його не послухала.

Щоб взагалі вивести документ на розгляд, конгресмени скористалися рідкісним процедурним механізмом – discharge petition, яка дозволяє обійти комітети та волю керівництва Палати. 218-й, вирішальний підпис під петицією у травні поставив саме Кайлі. Місяцями над збором підписів працювали республіканець Браян Фіцпатрік, співголова Групи підтримки України в Конгресі, разом із автором законопроєкту – демократом Грегорі Міксом з Нью-Йорка, старшим представником демократів у Комітеті із закордонних справ.

Що передбачає закон

Документ охоплює кілька напрямів:

  • жорсткі санкції проти російських керівників і структур, зокрема провідних банків, нафтових і видобувних компаній;
  • 500-відсоткове мито на весь імпорт із Росії до США;
  • заборону на ввезення російської сирої нафти до США;
  • авторизацію $8 млрд на продаж зброї Україні;
  • продовження програми військового ленд-лізу, запровадженої за президента Байдена;
  • додаткову безпекову допомогу країнам Балтії;
  • механізми підтримки майбутньої відбудови України та протидії російському впливу.

Що кажуть у Конгресі

Мікс наполягав, що найкращий шлях до миру – зміцнити позиції України, щоб Росія сіла за стіл переговорів із невигідної для себе позиції. «Цей законопроєкт мав пройти звичайну процедуру, але мої прохання провести законопроєкти щодо Росії у звичайному порядку регулярно відхиляли. Республіканське керівництво виступило проти цього законопроєкту й неодноразово блокувало двопартійні зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності», – заявив він у залі Палати представників.

Голова Комітету із закордонних справ республіканець Браян Маст із Флориди, навпаки, розкритикував демократів за обхід комітетської процедури та звинуватив їх у звуженні можливостей Трампа як посередника у врегулюванні конфлікту. Республіканці, які голосували проти, називали документ «партійним політичним сигналом», покликаним перетворити Україну на тему, що розколює їхню партію.

Показовим є й масштаб підтримки: у квітні 2024 року за додатковий пакет допомоги Байдена проголосував 101 республіканець – утричі більше, ніж зараз. Це свідчить про те, наскільки позиція партії щодо України змінилася за два роки під впливом Трампа.

Що далі

Законопроєкт передають до Сенату, де його доля залишається непевною. За даними CNN, кілька сенаторів-республіканців у минулому відкрито підтримували Україну, однак незрозуміло, чи вдасться зібрати необхідні 60 голосів для подолання процедурного бар'єру. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун рідко відступає від позиції президента. Якщо верхня палата все ж проголосує «за», це стане першим великим рішенням Конгресу щодо війни в Україні з весни 2024 року.

Ухвалення закону відбулося у час, коли Трамп зосереджений на іранському напрямку: бойові дії на сході України тривають, а обіцяного президентом швидкого врегулювання конфлікту не відбулося. Нещодавно Трамп ще більше роздратував частину власної партії, пом'якшивши обмеження на російську нафту з метою знизити її світову ціну на тлі іранської кризи.

Нагадаємо, 4 червня Палата представників провела процедурне голосування, яке відкрило шлях до розгляду законопроєкту в обхід республіканського керівництва. А 13 травня петиція зібрала необхідні 218 підписів. Для порівняння: востаннє Конгрес ухвалював масштабне рішення щодо допомоги Україні у квітні 2024 року – тоді Байден підписав пакет на понад $60 млрд.

Читайте також:

Теги: росія США санкції Сенат США петиція законопроєкт обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом кількох наступних років США мають повністю позбавитися від китайської залежності
Українські дрони заходять на американський ринок: які можливості та ризики
17 травня, 10:41
Прольоти безпілотників та роботу ППО фіксували у багатьох районах Московської області
Під Москвою атаковано військову частину (відео)
7 травня, 06:23
За словами президента, Україна фактично щоденно перебуває в комунікації з американською стороною
«Америка залишається в дипломатії». Умєров доповів Зеленському про переговори з представниками Трампа
11 травня, 12:41
Росіян дратують перебої з інтернетом
AP: Війна для росіян стає все ближче
19 травня, 02:34
Глави держав обговорили взаємовідносини Білорусі з ЄС і Францією
Макрон після російської атаки на Україну зателефонував Лукашенку
24 травня, 17:37
Президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні 15 травня
США анулювали візу китайському журналісту після вислання репортерки NYT із Китаю
30 травня, 04:28
Дрон влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац
Bloomberg: Падіння дрона РФ в Румунії оголило критичну проблему НАТО
30 травня, 18:58
У Європі розшифрували сигнал Путіна після нових атак на Київ
Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP
2 червня, 21:00
Путін озвучив нову «формулу миру» для України
Путін заявив, що мир і контроль над Донбасом не суперечать одне одному
Вчора, 20:53

Політика

Китайська розвідка маскується під рекрутерів у LinkedIn – ФБР
Китайська розвідка маскується під рекрутерів у LinkedIn – ФБР
Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу
Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу
Путін заявив про унікальність ППО Росії на тлі ударів по НПЗ
Путін заявив про унікальність ППО Росії на тлі ударів по НПЗ
Пентагон відмовляє Німеччині у «Томагавках» – боїться реакції Росії
Пентагон відмовляє Німеччині у «Томагавках» – боїться реакції Росії
Данія вперше сформувала уряд, де жінок більше, ніж чоловіків
Данія вперше сформувала уряд, де жінок більше, ніж чоловіків
Трамп прокоментував лист Зеленського Путіну: «Хороші люди»
Трамп прокоментував лист Зеленського Путіну: «Хороші люди»

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Вчора, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Вчора, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua