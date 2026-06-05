Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу

18 республіканців підтримали санкції проти Росії та $8 млрд військових позик для України

Палата представників Конгресу США проголосувала 226 до 195 за законопроєкт про нову допомогу Україні та жорсткі санкції проти Росії — перший великий проукраїнський крок нижньої палати з часів президентства Байдена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та The Hill.

Як відбулося голосування

До 207 демократів приєдналися 18 республіканців та незалежний конгресмен Кевін Кайлі з Каліфорнії, який зазвичай голосує разом із республіканцями. Спікер Майк Джонсон напередодні на закритій нараді закликав однопартійців дати Трампу простір для переговорів із Москвою, однак частина фракції його не послухала.

Щоб взагалі вивести документ на розгляд, конгресмени скористалися рідкісним процедурним механізмом – discharge petition, яка дозволяє обійти комітети та волю керівництва Палати. 218-й, вирішальний підпис під петицією у травні поставив саме Кайлі. Місяцями над збором підписів працювали республіканець Браян Фіцпатрік, співголова Групи підтримки України в Конгресі, разом із автором законопроєкту – демократом Грегорі Міксом з Нью-Йорка, старшим представником демократів у Комітеті із закордонних справ.

Що передбачає закон

Документ охоплює кілька напрямів:

жорсткі санкції проти російських керівників і структур, зокрема провідних банків, нафтових і видобувних компаній;

500-відсоткове мито на весь імпорт із Росії до США;

заборону на ввезення російської сирої нафти до США;

авторизацію $8 млрд на продаж зброї Україні;

продовження програми військового ленд-лізу, запровадженої за президента Байдена;

додаткову безпекову допомогу країнам Балтії;

механізми підтримки майбутньої відбудови України та протидії російському впливу.

Що кажуть у Конгресі

Мікс наполягав, що найкращий шлях до миру – зміцнити позиції України, щоб Росія сіла за стіл переговорів із невигідної для себе позиції. «Цей законопроєкт мав пройти звичайну процедуру, але мої прохання провести законопроєкти щодо Росії у звичайному порядку регулярно відхиляли. Республіканське керівництво виступило проти цього законопроєкту й неодноразово блокувало двопартійні зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності», – заявив він у залі Палати представників.

Голова Комітету із закордонних справ республіканець Браян Маст із Флориди, навпаки, розкритикував демократів за обхід комітетської процедури та звинуватив їх у звуженні можливостей Трампа як посередника у врегулюванні конфлікту. Республіканці, які голосували проти, називали документ «партійним політичним сигналом», покликаним перетворити Україну на тему, що розколює їхню партію.

Показовим є й масштаб підтримки: у квітні 2024 року за додатковий пакет допомоги Байдена проголосував 101 республіканець – утричі більше, ніж зараз. Це свідчить про те, наскільки позиція партії щодо України змінилася за два роки під впливом Трампа.

Що далі

Законопроєкт передають до Сенату, де його доля залишається непевною. За даними CNN, кілька сенаторів-республіканців у минулому відкрито підтримували Україну, однак незрозуміло, чи вдасться зібрати необхідні 60 голосів для подолання процедурного бар'єру. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун рідко відступає від позиції президента. Якщо верхня палата все ж проголосує «за», це стане першим великим рішенням Конгресу щодо війни в Україні з весни 2024 року.

Ухвалення закону відбулося у час, коли Трамп зосереджений на іранському напрямку: бойові дії на сході України тривають, а обіцяного президентом швидкого врегулювання конфлікту не відбулося. Нещодавно Трамп ще більше роздратував частину власної партії, пом'якшивши обмеження на російську нафту з метою знизити її світову ціну на тлі іранської кризи.

Нагадаємо, 4 червня Палата представників провела процедурне голосування, яке відкрило шлях до розгляду законопроєкту в обхід республіканського керівництва. А 13 травня петиція зібрала необхідні 218 підписів. Для порівняння: востаннє Конгрес ухвалював масштабне рішення щодо допомоги Україні у квітні 2024 року – тоді Байден підписав пакет на понад $60 млрд.