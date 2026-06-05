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Пентагон відмовляє Німеччині у «Томагавках» – боїться реакції Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Пентагон відмовляє Німеччині у «Томагавках» – боїться реакції Росії
Угоду про «Томагавки» укладали ще за Байдена – Трамп фактично її скасовує, побоюючись відповіді Москви
фото з відкритих джерел

Пісторіус: Берлін подав запит на купівлю ракет півтора року тому – відповіді досі немає

Пентагон, імовірно, відмовиться від угоди про постачання Німеччині крилатих ракет «Томагавк» – американські чиновники побоюються, що Росія розцінить це як ескалацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Чому США відступають

За даними двох європейських і одного американського чиновника, у Вашингтоні вважають: розміщення високоточних ракет у центрі Європи Москва може сприйняти як крок до ескалації і відплатити. Водночас відмова від угоди фактично означає розрив домовленостей, досягнутих ще за президента Байдена, і залишає Берлін без зброї, яку німецькі лідери вважають критично важливою.

Свою роль відіграє і спустошення американських арсеналів: у перші тижні війни США та Ізраїлю проти Ірану Вашингтон витратив тисячі «Томагавків» і ракет Patriot. Міністр оборони Піт Хеґсет визнав у Конгресі, що на відновлення запасів підуть «місяці і роки».

«Американці зараз самі не мають їх у достатній кількості», – заявив канцлер Фрідріх Мерц минулого місяця.

Частина ширшого відходу від НАТО

Рішення щодо «Томагавків» – лише один елемент масштабного перегляду американської присутності в Європі. Цього тижня на квартальній конференції військових керівників НАТО Вашингтон оголосив про згортання однієї з ключових ролей США в Альянсі – скорочення в Європі винищувачів, безпілотників і морських підрозділів. Раніше Пентагон скасував розгортання 5 тисяч військових у Німеччині – це рішення приголомшило європейських чиновників і навіть республіканських «яструбів» у Конгресі.

«Суть у тому, щоб дати союзникам інформацію та ясність, необхідні для якнайшвидшого і якнайефективнішого просування вперед», – пояснив представник Міноборони США. За його словами, йдеться про те, щоб союзники «взяли на себе основну відповідальність за звичайну оборону Європи».

Берлін залишається без захисту

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін подав офіційний запит на купівлю «Томагавків» ще півтора року тому і досі не отримав відповіді.

«Чесно кажучи, з огляду на нинішній стан світу, я не маю великих надій», – зізнався Пісторіус.

Тим часом загроза нікуди не зникає: Росія розмістила в Калінінграді ракети «Іскандер», здатні нести ядерні боєголовки, а в Білорусі – ракети «Оресник» середньої дальності, які можуть досягнути будь-якої точки Європи за лічені хвилини. Берлін не має порівнянних систем для відповідного стримування.

Тим часом Європа вже розробляє план на випадок виходу США з НАТО. Берлін шукає альтернативи – від придбання готових систем у союзників до розробки власних аналогів, але оборонні планувальники визнають: дрони та дешевші системи не замінять «Томагавки» повноцінно.

Нагадаємо, угоду про розміщення «Томагавків» у Німеччині було досягнуто ще 2024 року за президента Байдена та канцлера Шольца. Планувалося розгорнути батальйон до кінця 2026 року як тимчасовий захід – на період, поки Європа нарощує власні ракетні спроможності.

Нагадаємо, угоду про розміщення «Томагавків» у Німеччині було досягнуто ще 2024 року за президента Байдена та канцлера Шольца. Планувалося розгорнути батальйон до кінця 2026 року як тимчасовий захід на період, поки Європа нарощує власні ракетні спроможності.

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Теги: НАТО Tomahawk Борис Пісторіус Москва Фрідріх Мерц Вашингтон Пентагон росія Берлін

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