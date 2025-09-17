Трамп написав листа президенту Польщі

Зміст листа наразі залишається невідомим

Президент США Дональд Трамп надіслав листа своєму польському колезі Каролю Навроцькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Документ був переданий Білим домом через посольство Польщі у Вашингтоні. Лист вже відправлений до Польщі дипломатичною поштою.

Зміст листа наразі залишається невідомим.

Раніше президенти США та Польщі, Дональд Трамп і Кароль Навроцький, провели телефонну розмову, під час якої обговорили нічну атаку російських безпілотників на польську територію. За словами польського президента, ця розмова є частиною консультацій, які він веде із союзниками Польщі.

«Я щойно розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом щодо численних порушень повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, які сталися вночі», – написав Навроцький. Навроцький зазначив, що переговори підтвердили єдність Альянсу.

До слова, відсутність жорсткої реакції президента США Дональда Трампа на інцидент із вторгненням російських дронів у повітряний простір Польщі викликала тривогу серед європейських країн. Багато членів НАТО почали сумніватися у готовності США захищати союзників у разі реальної загрози з боку Росії.