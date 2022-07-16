Ювелірні вироби з РФ зможуть продаватися в обхід санкцій – ЗМІ

Санкції ЄС забороняють тільки золото в порошковій, необробленій або напівфабрикатній формі

Європейська комісія опублікувала плани заборонити імпорт російського золота 15 липня, але наразі вона залишає ювелірні вироби поза переліком санкційних товарів. Про це йдеться в проєкті санкцій, з яким ознайомилося Politico.

Єврокомісія почала розробляти плани щодо заборони золота з Росії після того, як минулого місяця держави Великої сімки оголосили, що зроблять це, намагаючись зменшити доходи військової машини Кремля.

У проєкті сьомого пакету санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться, що «забороняється купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, золото, перераховане в Додатку XXVI, якщо воно походить з Росії та має бути вивезене з Росії в ЄС або в будь-яку третю країну».

Але проєкт додатку до документа, отриманий Politico, свідчить, що блок заборонить тільки золото в порошковій, необробленій або напівфабрикатній формі, а також золоті монети та відходи або брухт золота. У проєкті не перераховується золото у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи золоті каблучки. Це може залишити шпарини, через які гроші продовжать надходити у скарбницю Кремля.

Щороку Росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90 відсотків російського експорту золота йшло до Великої Британії, яка покинула ЄС.

Плани Єврокомісії йдуть за рамки заборони золота.

Ця пропозиція є частиною нового імплементаційного пакету, який також запроваджує суворіші вимоги до звітності щодо замороження активів осіб, які потрапили під санкції, і посилює контроль за експортом подвійного використання та передових технологій. Наприклад, Єврокомісія планує заборонити експорт до Росії сльозогінного газу, чорнила для зняття відбитків пальців, поліцейських шоломів і щитів, а також водометів, які можна використовувати проти людей, йдеться в проєкті санкцій.

За словами кількох дипломатів, міністри закордонних справ ЄС обговорять ці плани в понеділок. Потім посли ЄС можуть схвалити проєкт під час своїх зустрічей у середу чи п’ятницю.

Після того, як Єврокомісії знадобилося кілька тижнів, щоб залучити всі країни до останнього пакету санкцій – головним чином через те, що Угорщина блокувала нафтове ембарго – дипломати ЄС очікують, що новий пакет буде прийнято без серйозних проблем.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про нові санкційні обмеження щодо Росії. Перш за все, вони стосуються імпорту золота.

Крім того, за інформацією Bloomberg, країни G7 хочуть обмежити ціни на газ із Росії.