У відеоролику під читання вірша показані кадри засідання G7, зображення Джо Байдена на тлі прапора США, а також символи російської слави

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прочитав уривок вірша Олександра Пушкіна «Клеветникам России» в рамках участі в телевізійному проекті «Першого каналу» та Міністерства культури «Слово класика». Відеоролик за участю міністра було опубліковано у понеділок у Telegram-каналі МЗС РФ.

Лавров закінчив свій виступ такими словами твору: «Залиште нас: ви не читали ці криваві скрижалі; / Вам незрозуміла, вам чужа / Ця сімейна ворожнеча».

Приводом до створення вірша Пушкіним стали заклики деяких депутатів французького парламенту до втручання у військові дії проти російської армії за польських повстанців у 1830-1831 роках.

Раніше повідомлялось, що ображений Путін знову просить про переговори.

Також нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». у відомстві заявили, що єдиною реалістичною пропозицією з боку Росії має бути негайне припинення війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.