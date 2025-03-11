США готові запровадити санкції проти Ірану

Райт зазначив, що коли Трамп був президентом востаннє, експорт іранської нафти скоротився до досить скромного рівня

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Сполучені Штати готові запровадити санкції проти Ірану, які також стосуватимуться видобутку нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Райт повідомив, що коли Трамп був президентом востаннє, експорт іранської нафти скоротився до досить скромного рівня. А колишній глава Білого дому Джо Байден хоч і не зняв санкції,але припинив їх застосовувати.

За словами Райта, це збагатило Іран і призвело до низки інших наслідків. Президент Дональд Трамп навпаки, хоче зупинити хаос, тому США можуть запровадити санкції.

«Ми побачили, що сталося з хуситами, «Хезболлою» та «ХАМАСом». Це був хаос. То президент Трамп прагне зупинити хаос і принести мир у всьому світі? Безумовно. Чи можемо ми дозволити собі скорочення експорту іранської нафти? Безумовно» , – наголосив міністр енергетики США Кріс Райт.

Нагадаємо, нещодавно верховний лідер Ірану Алі Хаменеї категорично відкинув пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо відновлення переговорів про ядерну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У своєму виступі перед високопосадовцями в Тегерані Хаменеї наголосив, що заклики до переговорів з боку «держав-задирак» не спрямовані на вирішення проблеми, а є спробою нав'язати свої вимоги для Ісламської Республіки. Він підкреслив, що Іран не приймає таких очікувань і не піддасться тиску.

Президент Трамп заявив, що зараз два способи впоратися з Іраном: військовий або укладення договору, щоб запобігти набуттю Тегераном ядерної зброї.

У четвер, 6 березня, він надіслав листа іранській владі, висловивши сподівання, що Ісламська Республіка погодиться на розмову.

«Я казав, що сподіваюся, що ви підете на переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану. Я думаю, що вони хочуть отримати цей лист. Інша альтернатива полягає в тому, що ми повинні щось зробити, оскільки не можна допустити створення ще однієї ядерної зброї», – сказав Трамп.