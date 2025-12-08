Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання
Євген Іванов був старшим штурманом 39-ї бригади тактичної авіації
фото: Повітряні сили ЗСУ

Обставини загибелі воїна зʼясовуються

Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Трагедія сталася опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку. Обставини зʼясовуються. «Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота», – йдеться в повідомленні.

Су-27 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який перебуває на озброєнні Повітряних сил України. Літак створений для завоювання переваги в повітрі та перехоплення повітряних цілей. Після розпаду СРСР Україна успадкувала ці винищувачі й згодом модернізувала частину з них. Су-27 має максимальну швидкість понад 2 500 км/год, значну дальність польоту та оснащений ракетами класу «повітря-повітря».

Нагадаємо, у липні в Україні розбився винищувач Mirage-2000. Під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки. Пілоту вдалося катапультуватися.

Як відомо, уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29. 46-річний майор Бондар Сергій Вікторович загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.

До слова, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ пілот авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото ілюстративне
День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
30 листопада, 07:00
Винищувачі Rafale Повітряних сил Єгипту
Винищувач Rafale: «третій кит» майбутньої української військової авіації Технології війни
25 листопада, 17:30
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
19 листопада, 10:30
Індійський винищувач HAL Tejas розбився просто під час польоту перед глядачами
На авіашоу в Дубаї розбився індійський винищувач: пілот загинув
22 листопада, 00:54
Росія запустила по Україні 653 ударних БпЛА типу Shahed та «Гербера»
Повітряні сили показали, як відбивали масований обстріл РФ (відео)
6 грудня, 16:55
Триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні
У столиці повітряна тривога тривала 33 хвилини
11 листопада, 07:45
РФ масовану атакувала столицю
Комбінований удар по Україні. Повітряні сили повідомили деталі
14 листопада, 10:11
Наразі правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет
Повітряні сили повідомили, чим РФ вдарила по багатоквартирних будинках в Тернополі
19 листопада, 17:09
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала 25 хвилин
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала 25 хвилин
24 листопада, 12:40

Події в Україні

Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання
Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання
У деяких областях 8 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У деяких областях 8 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
Депутату з Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції
Депутату з Дніпра повідомлено про підозру за підробку документів для поїздки до Греції
Україна повернула з Данії підозрюваного у незаконному гральному бізнесі
Україна повернула з Данії підозрюваного у незаконному гральному бізнесі
Сирський зробив заяву про посилення мобілізації та наступ окупантів
Сирський зробив заяву про посилення мобілізації та наступ окупантів

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua