Пілот українського Су-27 загинув під час виконання бойового завдання

Обставини загибелі воїна зʼясовуються

Під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Трагедія сталася опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку. Обставини зʼясовуються. «Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота», – йдеться в повідомленні.

Су-27 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який перебуває на озброєнні Повітряних сил України. Літак створений для завоювання переваги в повітрі та перехоплення повітряних цілей. Після розпаду СРСР Україна успадкувала ці винищувачі й згодом модернізувала частину з них. Су-27 має максимальну швидкість понад 2 500 км/год, значну дальність польоту та оснащений ракетами класу «повітря-повітря».

Нагадаємо, у липні в Україні розбився винищувач Mirage-2000. Під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки. Пілоту вдалося катапультуватися.

Як відомо, уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29. 46-річний майор Бондар Сергій Вікторович загинув після виконання бойового завдання при заході на посадку.

До слова, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.