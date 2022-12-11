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Загострення у Косові: президент Сербії скликає засідання Ради нацбезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загострення у Косові: президент Сербії скликає засідання Ради нацбезпеки
фото: 1lurer.am

Засідання має пройти сьогодні о 19:00 за місцевим часом

Президент Сербії Александар Вучич вирішив скликати засідання Ради національної безпеки на фоні загострення у Косові. Про це повідомляє RTS.

За інформацією видання, засідання пройде сьогодні, 11 грудня, о 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським).

RTS зазначає, що таке рішення глава держави ухвалив після того, як прем'єр Косово Альбін Курті нібито пригрозив «вжити всіх заходів» для того, щоб зняти барикади, які серби встановили на півночі частково визнаної держави.

Нагадаємо, на півночі Косова на тлі ескалації пролунало два вибухи у Звечані, розташованому за кілька кілометрів від міста Косовська-Митровиця, після чого вже в іншому районі – біля перекритого КПП «Ярине» – лунали звуки стрілянини.

Раніше повідомлялось, що косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією.

Також з'явилась інформація, що Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці.

Теги: Сербія Косово

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