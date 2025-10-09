В Узбекистані через впровадження штучного інтелекту роботу втратять тисячі чиновників

У виконавчих органах Узбекистану влада скоротить 2141 особу

У Національній базі даних законів Узбекистану опублікували указ президента Шавката Мірзієєва про скорочення чиновників за рахунок впровадження штучного інтелекту. Нововведення торкнеться різних відомств, пише «Главком» із посиланням на UzNews.



Рішення ухвалено через проведення масштабних реформ щодо впровадження сучасних механізмів у роботу держслужбовців. У виконавчих органах країни влада скоротить 2141 особу, а в штаті заступників керівників у комітетах, агентствах та інспекціях – 16.

Так, у Міністерстві юстиції звільнять 197 співробітників, у Податковому комітеті – 486, у Мінсільгоспі – 224. Загальна чисельність чиновників, які отримують зарплату за рахунок держбюджету, скоротиться до 43, 3 тис осіб.

Понад 2 тисячі держслужбовців мають звільнити до 1 листопада. Керівникам держорганів доручено за тиждень створити комісії з оптимізації працівників та затвердити список посад, що скорочуються.

При цьому Міністерству зайнятості та скорочення бідності доручено допомогти знайти роботу тим співробітникам, посади яких підлягають скороченню.

