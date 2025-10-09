Головна Техно HiTech
В Узбекистані через впровадження штучного інтелекту роботу втратять тисячі чиновників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Узбекистан радикально зменшує кількість чиновників
У виконавчих органах Узбекистану влада скоротить 2141 особу

У Національній базі даних законів Узбекистану опублікували указ президента Шавката Мірзієєва про скорочення чиновників за рахунок впровадження штучного інтелекту. Нововведення торкнеться різних відомств, пише «Главком» із посиланням на UzNews.

Рішення ухвалено через проведення масштабних реформ щодо впровадження сучасних механізмів у роботу держслужбовців. У виконавчих органах країни влада скоротить 2141 особу, а в штаті заступників керівників у комітетах, агентствах та інспекціях – 16.

Так, у Міністерстві юстиції звільнять 197 співробітників, у Податковому комітеті – 486, у Мінсільгоспі – 224. Загальна чисельність чиновників, які отримують зарплату за рахунок держбюджету, скоротиться до 43, 3 тис осіб.

Понад 2 тисячі держслужбовців мають звільнити до 1 листопада. Керівникам держорганів доручено за тиждень створити комісії з оптимізації працівників та затвердити список посад, що скорочуються.

При цьому Міністерству зайнятості та скорочення бідності доручено допомогти знайти роботу тим співробітникам, посади яких підлягають скороченню. 

Нагадаємо, японська політична партія «Шлях до відродження» оголосила, що її «новим лідером» стане штучний інтелект (ШІ).  Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом. 

Раніше Білл Гейтс назвав професію, яка встоїть перед штучним інтелектом. Попри стрімкий розвиток ШІ, засновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що є професія, яка залишатиметься стійкою до автоматизації навіть через сто років. 

До слова, керівник американської технологічної корпорації OpenAI Сем Альтман назвав можливе захоплення світу одним із шляхів, якими штучний інтелект (ШІ) може призвести до загибелі людства. 

Нагадаємо, група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим.

