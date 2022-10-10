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«Засуджую напади Росії». Прем'єр Ізраїлю прокоментував атаки РФ по мирних українцях

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Засуджую напади Росії». Прем'єр Ізраїлю прокоментував атаки РФ по мирних українцях
Лапід висловив співчуття сім'ям загиблих та українському народу
фото з відкритих джерел

Прем'єр Ізраїлю засудив напади РФ на мирне населення в Києві та інших містах України

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід рішуче засуджує напади РФ на мирне населення в Києві та інших містах України.

«Я рішуче засуджую напади Росії на мирне населення в Києві та інших містах України. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих та українському народу», – написав він у Twitter.

Раніше Джозеф Байден відреагував на масовані удари РФ по Україні.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: росія Ізраїль війна Україна ракета

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