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Зазіхання на Західну Україну? МЗС Польщі відреагувало на ворожий фейк

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зазіхання на Західну Україну? МЗС Польщі відреагувало на ворожий фейк
Вороги намагаються посварити Україну з Польщею
фото ілюстративне

Всі фото та документи, які нібито мають підтверджувати анексію західних областей України, є підробленими

Ворожа інформація про те, що Варшава нібито готує проведення референдуму щодо приєднання Західної України, є фейковою. Їхня мета – посварити українців та поляків. Таку заяву зробив спікер МЗС Польщі Лукаш Ясін у Twitter.

«Повідомлення щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною», – зазначив він.

За словами Ясіна, всі фото та документи, які нібито мають підтверджувати такі твердження, є підробленими.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною 1942-1943 років, яка у разі поразок на полі бою починала використовувати всю можливу зброю та найжорстокіші методи.

Відзначимо, Моравецький 26 листопада прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору покладанням квітів до пам'ятного знаку на Михайлівській площі.

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Теги: росія фейк анексія Україна Польща

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