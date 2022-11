Зазіхання на Західну Україну? МЗС Польщі відреагувало на ворожий фейк

Ворожа інформація про те, що Варшава нібито готує проведення референдуму щодо приєднання Західної України, є фейковою. Їхня мета – посварити українців та поляків. Таку заяву зробив спікер МЗС Польщі Лукаш Ясін у Twitter.

«Повідомлення щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною», – зазначив він.

Wpisy, dot. przygotowań do referendum nt. przyłączenia do Polski zachodnich regionów Ukrainy to ‼️ dezinformacja ‼️ i kolejna próba wzniecenia sporów między 🇵🇱i 🇺🇦

Fotografia mająca potwierdzić te tezy została sfałszowana, a przedstawiony na niej dokument jest nieprawdziwy. pic.twitter.com/q4afkmZ4P7