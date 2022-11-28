Зазіхання на Західну Україну? МЗС Польщі відреагувало на ворожий фейк

Всі фото та документи, які нібито мають підтверджувати анексію західних областей України, є підробленими

Ворожа інформація про те, що Варшава нібито готує проведення референдуму щодо приєднання Західної України, є фейковою. Їхня мета – посварити українців та поляків. Таку заяву зробив спікер МЗС Польщі Лукаш Ясін у Twitter.

«Повідомлення щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною», – зазначив він.

Wpisy, dot. przygotowań do referendum nt. przyłączenia do Polski zachodnich regionów Ukrainy to ‼️ dezinformacja ‼️ i kolejna próba wzniecenia sporów między 🇵🇱i 🇺🇦

Fotografia mająca potwierdzić te tezy została sfałszowana, a przedstawiony na niej dokument jest nieprawdziwy. pic.twitter.com/q4afkmZ4P7 — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) November 28, 2022

За словами Ясіна, всі фото та документи, які нібито мають підтверджувати такі твердження, є підробленими.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною 1942-1943 років, яка у разі поразок на полі бою починала використовувати всю можливу зброю та найжорстокіші методи.

Відзначимо, Моравецький 26 листопада прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору покладанням квітів до пам'ятного знаку на Михайлівській площі.