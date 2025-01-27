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Євросоюз ухвалив продовження санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз ухвалив продовження санкцій проти Росії
Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій
фото з відкритих джерел

Очільники європейських МЗС погодилися продовжити обмеження на пів року

Міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

«Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдає», – написала глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи відновлення постачання російського газу через українську газотранспортну систему.

Згодом стало відомо, що Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Російської Федерації. Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу «енергетичної безпеки».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що Кремль не отримає від цього вигоди. Водночас Туреччина готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».

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Теги: МЗС росія санкції Європейський союз Кая Каллас

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