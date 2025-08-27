Головна Світ Політика
Обмеження допомоги безробітним українцям. Польський уряд готує альтернативний законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Обмеження допомоги безробітним українцям. Польський уряд готує альтернативний законопроєкт
За словами Туска, законопроєкт «практично готовий»
фото: AP

Глава польського уряду пообіцяв, що «не буде сперечатися» з президентом щодо соцвиплат

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні Кабінету міністрів заявив, що «не буде сперечатися» з президентом Каролем Навроцьким щодо виплати за програмою Rodzina 800+ лише тим українцям, які працюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Money.pl.

За словами Туска, польський уряд запропонував зміни щодо виплати 800+, а відповідний законопроєкт «практично готовий». Він наголосив, що через ветування Навроцьким закону Польща «матиме різні неприємні наслідки».

«Ми не будемо сперечатися, бо не маємо наміру сперечатися, адже самі запропонували зміни щодо виплати 800+... Натомість ветування закону, який регулював набагато більше питань, може мати руйнівні наслідки для польських компаній», – заявив Туск.

Медіа наголошує, що уряд працює над альтернативним рішенням, яким є повернення до передвиборчої обіцянки кандидата у президенти від партії Туска Рафала Тшасковського. Йдеться про проєкт, що гарантує виплату допомоги іноземцям за умови їх працевлаштування в Польщі.

«Я припускаю, що основою для подальшої роботи буде проєкт з кампанії (Тшасковського. – Ред.), ймовірно, оновлений з урахуванням деяких важливих моментів, які були включені до ветованого закону», – розповіло ЗМІ джерело з канцелярії прем'єр-міністра.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Тепер, якщо польський парламент не скасує це рішення, виплати на дітей у розмірі 800 злотих, а також безкоштовна державна медицина стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі. Рішення стосується саме тих українців в Польщі, які не працюють офіційно на польського роботодавця або не ведуть бізнес у Польщі.

Українське посольство веде консультації з владою Польщі стосовно вето президента Кароля Навроцького на закон про виплати українським біженцям.

Нагадаємо, рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна.

До слова, посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що після повернення на батьківщину українці, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення, можуть зіткнутися з низкою викликів, зокрема, соціальною напругою та емоційним відчуженням.

Теги: Польща біженці українці соцвиплати

