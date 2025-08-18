Головна Країна Події в Україні
Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники

Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
Є прильоти у різних частинах окупованого Донецька

У ніч на 18 серпня тимчасово окупований Донецьк масовано атакували безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, місто перебувало деякий ча під масованою атакою БпЛА. Є прильоти у різних частинах окупованого Донецька.

Місцеві пишуть про сильні пожежі та задимлення.

Раніше ми писали, що 25 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки. На опублікованих відео видно, що після вибухів над містом здійнявся дим. 

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні.

До слова, Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича та державний зрадник, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем.

Також у ніч на 16 серпня ударні дрони атакували хімічний завод «Невинномисский Азот» у Ставропольському краї Росії. Це вже третій удар по підприємству за літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Мер міста Михайло Міненков і губернатор регіону підтвердили факт атаки на промислову зону. За їхніми офіційними даними, жертв і значних руйнувань немає, а причиною пожежі стало загоряння стерні на місці падіння дронів.

Це вже третя атака на завод «Невинномисский Азот». Попередні удари відбулися 14 червня та 25 липня. Під час атаки 14 червня 13 дронів пошкодили двері, вікна, приміщення одного з цехів, покрівлю їдальні та захист заводу.

В окупованому Єнакієве розгорілася масштабна пожежа після атаки БпЛА
Окуповане Єнакієве масовано атакували безпілотники
14 серпня, 23:56
Правоохоронці провели контрольоване знищення небезпечної знахідки
У Броварському районі виявлено бойову частину ворожого дрона (відео)
11 серпня, 16:01
На місцях прильотів працювали понад 120 рятувальників та 32 одиниці техніки
Атака на Харківщину: виникли чисельні пожежі
9 серпня, 08:48
Глава Сполучених Штатів та очільник Кремля мають зустрітися наступного тижня
США та Росія готують угоду, яка закріпить окуповані території за РФ – Bloomberg
8 серпня, 18:13
У Брянську пролунало понад 10 вибухів
У Брянську пролунали вибухи у районі нафтобази
6 серпня, 06:56
Стефанчук: Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу
Україна та США готують мегаугоду – Стефанчук
30 липня, 01:41
Auterion отримала від Пентагону контракт на поставки систем вартістю приблизно $50 млн
Україна отримає десятки тисяч систем зі штучним інтелектом для дронів
28 липня, 11:01
Момент влучання безпілотника в будівлю
У Сумах безпілотник вдарив по будівлі ОВА (відео)
26 липня, 13:58
Зеленський наголосив, що нікому, окрім Росії, не потрібна війна
«Путін здурів на темі «Шахедів». Зеленський пригрозив знищити логістику Росії
21 липня, 21:59

Події в Україні

Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники
Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники
У Сумах через російську атаку пошкоджено навчальний заклад
У Сумах через російську атаку пошкоджено навчальний заклад
РФ вдарила балістичною ракетою по Харкову: у ДСНС показали фото
РФ вдарила балістичною ракетою по Харкову: у ДСНС показали фото
В Україні запущено серійне виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю понад 3000 км
В Україні запущено серійне виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю понад 3000 км
Росія вдарила балістичною ракетою по житловому будинку у Харкові, є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила балістичною ракетою по житловому будинку у Харкові, є постраждалі (оновлено)
Лінія фронту станом на 17 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 серпня 2025. Зведення Генштабу

