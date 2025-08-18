Є прильоти у різних частинах окупованого Донецька

У ніч на 18 серпня тимчасово окупований Донецьк масовано атакували безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, місто перебувало деякий ча під масованою атакою БпЛА. Є прильоти у різних частинах окупованого Донецька.

Місцеві пишуть про сильні пожежі та задимлення.

Раніше ми писали, що 25 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки. На опублікованих відео видно, що після вибухів над містом здійнявся дим.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні.

До слова, Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича та державний зрадник, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем.

Також у ніч на 16 серпня ударні дрони атакували хімічний завод «Невинномисский Азот» у Ставропольському краї Росії. Це вже третій удар по підприємству за літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Мер міста Михайло Міненков і губернатор регіону підтвердили факт атаки на промислову зону. За їхніми офіційними даними, жертв і значних руйнувань немає, а причиною пожежі стало загоряння стерні на місці падіння дронів.

Це вже третя атака на завод «Невинномисский Азот». Попередні удари відбулися 14 червня та 25 липня. Під час атаки 14 червня 13 дронів пошкодили двері, вікна, приміщення одного з цехів, покрівлю їдальні та захист заводу.