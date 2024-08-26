Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав указ про забезпеченням житлом Героїв України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський підписав указ про забезпеченням житлом Героїв України
фото: Офіс президента

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Так, Статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що «особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

«У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов», – йдеться в указі.

Допомога надаватиметься в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Глава держави підписав закон №11483, який урегульовує статус військових, які воюють на території Росії. Він стосується соцзахисту українських воїнів, які беруть участь у бойових діях, зокрема, у Курській області.

Теги: Володимир Зеленський нерухомість житло Герой України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів, і так буде й надалі
Зеленський повідомив, за яких умов ситуація на ЗАЕС вважатиметься безпечною
19 серпня, 10:32
ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині
ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині
14 серпня, 20:50
Накопичувати на квартиру у Польщі доведеться понад 10 років
Скільки треба працювати, щоб купити квартиру у Польщі: детальний підрахунок
14 серпня, 09:54
Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, з території Курської області з початку літа понад 2 тис. разів обстрілювали Сумську область
Плани України на захоплені території та переговори з Британією й Ірландією. Головне за 13 серпня
13 серпня, 22:00
У Торонто майже не залишилось доступного за ціною житла, яке можна взяти в оренду
Бунт орендарів Канади: на що пішли люди заради зниження плати за житло
13 серпня, 08:47
Лондон, Париж та Амстердам є у переліку найдорожчих міст Європи
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
2 серпня, 08:05
В Україну прибула перша партія винищувачів F-16
Перші F-16 вже в Україні та смерть воїна «Азова» у полоні. Головне за 31 липня
31 липня, 21:00
ВПО не мають змоги отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» за пошкоджене або знищене житло
Підтвердження права власності на майно: депутати пропонують спростити процедуру
31 липня, 13:14
Зеленський дав Сирському та командувачам нові доручення
Зеленський дав Сирському та командувачам нові доручення
29 липня, 20:26

Політика

Зеленський підписав указ про забезпеченням житлом Героїв України
Зеленський підписав указ про забезпеченням житлом Героїв України
Нардеп Дмитрук утік з України. Верховна Рада опублікувала заяву
Нардеп Дмитрук утік з України. Верховна Рада опублікувала заяву
Україна готує відповідь на масований обстріл РФ – Міноборони
Україна готує відповідь на масований обстріл РФ – Міноборони
Масована атака по Україні: Шмигаль назвав кількість постраждалих областей
Масована атака по Україні: Шмигаль назвав кількість постраждалих областей
«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС
На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
16K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9055
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
8901
У Києві на лівому березі сталася пожежа

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua