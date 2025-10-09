Головна Країна Політика
Президент обговорив з військовим командуванням застосування української далекобійної зброї

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Президент обговорив з військовим командуванням застосування української далекобійної зброї
Президент: Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру
фото: скриншот з відео

Президент заявив, що українська далекобійна зброя суттєво покращується

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Головне про сьогодні. Військові питання. Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї – застосування наших ракет, наших дронів. Деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру», – йдеться у зверненні.

Президент заявив, що українська далекобійна зброя суттєво покращується завдяки постійній роботі держави, яка вже надала необхідні ресурси, фінансування та підтримку для її виробництва. За його словами, у найближчі місяці планується істотно розширити масштаби її застосування, і всі заплановані кроки мають бути реалізовані.

«Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру. І це буде. Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство США працювало й надалі».

Нагадаємо, 8 жовтня у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій, що взяли участь у третьому Форумі оборонних індустрій.

