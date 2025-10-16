Головна Країна Політика
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
фото: ДСНС Полтавщини

Зеленський наголосив, що «цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по українській енергетичній інфраструктурі»

У ніч проти 16 жовтня росіяни випустили по Україні понад 300 БпЛА та 37 ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

«Ця ніч – це удари по наших людях, нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі. Більше 300 ударних дронів та 37 ракет, з них значну кількість балістичних, застосувала Росія проти України»,  – йдеться у повідомленні.

За словами президента, під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. «На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС. Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють «шахедами» з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень», – додав він.

Зеленський наголосив, що «цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по українській енергетичній інфраструктурі».

«Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході. У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні й завтра у Вашингтоні», – підсумував президент.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

