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Зеленський ветував закон про е-декларування, Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою. Головне за 12 вересня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зеленський ветував закон про е-декларування, Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою. Головне за 12 вересня
фото з відкритих джерел

Глава нашої держави закликав ухвалити закон із поправками найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, Путін зробив заяву про відправлення танків до інших країн, Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн. «Главком» зібрав у добірку новини 12 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення Радянського Союзу відправити танки в Угорщину і Чехословаччину для придушення масових протестів під час холодної війни було помилкою.

Угорське повстання 1956 року було придушене радянськими танками і військами. У боях загинуло щонайменше 2600 угорців і 600 радянських військовослужбовців.

Зеленський ветував закон про е-декларування

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік. Він підкреслив, що декларації мають бути відкритими одразу, а не через рік. 

Глава держави наголосив, що із цією головною правкою закон має бути прийнятий. – «Бажано швидко».

Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн

Сьогодні, 12 вересня, Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн, про що повідомляє пресслужба міноборони країни. Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати. Пакет допомоги для України ще має затвердити Фінансовий комітет.

Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності внесених до конституції РФ поправок. Вони дозволили російському президенту Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року.

У повідомленні йдеться про поправки, які внесені до конституції РФ ще в липні 2020 року. Вони передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися при владі до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників

Українська компанія «Антонов» диверсифікує свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків і посилює виробництво дронів. 

Новий центр «Антонов» пропонує експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів дронів і розробку стандартів компонентів. Загалом у центру 26 функцій. Також Україні у виробництві безпілотників дальньої дії, аби завдавати ударів углиб території Росії, допоможе досвід «Антонова» в галузі вантажних літаків.

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Теги: Міноборони путін Антонов закон Володимир Зеленський танки

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