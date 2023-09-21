Україна з Румунією і Болгарією хочуть збільшити транзит «Шляхами солідарності»

Зустріч Володимира Зеленського з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Болгарії Марією Габріель

Президент Зеленський обговорив доступ агропродукції на ринок ЄС з главою Єврокомісії, президентом Румунії і віцепрем'єром Болгарії

Володимир Зеленський повів багатосторонню зустріч на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та обговорив вільний доступ української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу. Про це повідомив Офіс президента України.

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Глава держави зокрема зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Болгарії Марією Габріель.

Володимир Зеленський подякував президентці Європейської комісії за її незмінне лідерство й тверду позицію щодо зняття після 15 вересня на рівні ЄС усіх обмежень стосовно доступу української агропродукції.

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«Ми створили дієвий механізм підтримки постійного діалогу – Спільну координаційну платформу з питань експорту й транзиту української аграрної продукції. Ця платформа має й надалі працювати та сприяти розв’язанню всіх проблемних питань у сфері агропродукції», – наголосив президент України.

Глава держави поінформував про подальший алгоритм дій українського уряду та координацію спільних кроків.

«Україна – майбутній член Європейського Союзу. Тому вже сьогодні ми повинні спільно працювати над постійною лібералізацією торгівлі в межах єдиного ринку ЄС, недопущенням будь-яких односторонніх обмежень у майбутньому та захистом конкурентних переваг кожного члена ЄС в умовах вільної торгівлі», – переконаний Володимир Зеленський.

Спільно з президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром Болгарії сторони обмінялися думками щодо пошуку ефективних рішень у сфері логістики, зокрема збільшення пропускної здатності портів, серед іншого чорноморського порту м. Констанца, та річкового транспорту на Дунаї, а також важливості подальшого нарощування обсягів транзиту української продукції територією Румунії й Болгарії з урахуванням можливостей «Шляхів солідарності» ЄС.

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Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Також Україна заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас пропонує компромісний сценарій.