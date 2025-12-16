Головна Країна Політика
Візит Зеленського до Нідерландів. Офіс президента повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів та королем
фото: AP

Президент України в ніч на 16 грудня приземлився в Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Він виступить перед парламентом країни та матиме низку зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Український лідер зустрінеться з президенткою Молдови Майєю Санду, а після переговорів виступить перед Палатою представників та Сенатом парламенту Нідерландів. Також глава держави візьме участь у дипломатичній конференції високого рівня разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе та очільницею Молдови.

Пізніше президент зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом та матиме аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра. Після зустрічей очільник України відвідає військовий реабілітаційний центр Aardenburg.

Нагадаємо, нещодавно глава України відвідав Берлін. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром у Берліні. Український лідер поінформував президента про роботу із США заради достойного миру, надійних гарантій безпеки й економічного відновлення.

Крім того, у Берліні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Політики обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки. Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму Purl.

Теги: Нідерланди Володимир Зеленський переговори

Політика

