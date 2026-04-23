Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради

Сьогодні на Кіпрі відбудеться неформальне засідання Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський візьме особисту участь у неформальному засіданні Європейської ради, що розпочинається сьогодні, 23 квітня, на Кіпрі. Раніше планувалося, що глава держави приєднається до лідерів Євросоюзу дистанційно через відеозв’язок. Особисту присутність Володимира Зеленського підтвердив президент Європейської ради Антоніу Кошта, інформує «Главком».

«Ми будемо раді особисто вітати президента Зеленського в цей особливо важливий момент», – сказав президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Повідомляється, що зустріч лідерів 27 країн-членів Євросоюзу відбувається у містах Нікосія та Айя-Напа в межах головування Кіпру в Раді Євросоюзу.

Основні теми обговорення:

Війна в Україні: виступ Зеленського запланований на вечір 23 квітня перед робочою вечерею. Очікується обговорення поточної ситуації на фронті та подальшої військової підтримки.

реакція Європи на загострення ситуації на Близькому Сході та конфлікт в Ірані.

реакція Європи на загострення ситуації на Близькому Сході та конфлікт в Ірані. Фінансове майбутнє: підготовка Багаторічних фінансових рамок (бюджету ЄС) на 2028–2034 роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком РФ та Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним за участі очільника Туреччини Реджепа Ердогана і американського лідера Дональда Трампа.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найшвидшим варіантом припинення бойових дій є фіксація сторін на нинішній лінії фронту з подальшим переходом до дипломатичних переговорів. За словами глави держави, ключова проблема полягає в небажанні Росії припиняти війну навіть у такому форматі.