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Зеленський розповів про посилення ППО і плани в Брюсселі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський розповів про посилення ППО і плани в Брюсселі
Допомога стала одним із результатів саміту G7, який президент відвідав у Франції
фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський: підтримка дуже вчасна після жорстоких російських ударів по українських містах

Нідерланди виділять Україні новий оборонний пакет, частина якого піде на закупівлю дронів, а інша – на ініціативу PURL для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бен.

За словами президента, частина коштів спрямується на ініціативу PURL, яка допомагає Україні захищати небо й рятувати життя людей. Решту виділять на закупівлю дронів, важливих для бойових дій на фронті.

«Після жорстоких російських ударів по Україні, наших містах і наших людях ця підтримка дуже вчасна», – написав Зеленський у Telegram, додавши слова подяки Нідерландам.

Деталі від Міноборони

Міністерство оборони уточнило, що пакет складається з двох рівних частин по 250 млн євро – на PURL і на додаткові БпЛА для Сил оборони. За даними відомства, усі ракети PAC-3 для систем Patriot, профінансовані Нідерландами через PURL раніше, вже доставлені в Україну.

Окрему увагу приділили проєкту «Лінія дронів», який фінансують Нідерланди: приблизно кожна четверта уражена ціль на полі бою сьогодні є результатом його роботи. Сторони також домовилися запустити в Нідерландах виробництво українських безпілотних систем у межах програми Build with Ukraine – на першому етапі всі потужності працюватимуть на потреби України.

Плани в Брюсселі

Допомога стала одним із результатів саміту G7, який Зеленський відвідав у Франції. Після завершення саміту президент прибув до Брюсселя, де на нього чекає щільний графік переговорів.

«Попереду сьогодні зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завтра – з Прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Також запланована аудієнція в Короля бельгійців Філіпа», – повідомив Зеленський.

За його словами, найближчі дні будуть важливими для посилення захисту України: запланована зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі «Рамштайн» та засідання Європейської ради.

«Європа має бути сильною та єдиною. Саме від цього великою мірою залежить, як закінчиться ця війна», – підсумував президент.

Нагадаємо, лідери G7 за підсумками саміту в Евіан-ле-Бен ухвалили спільну заяву із новими санкціями проти РФ та обіцянками посилити постачання зброї Україні. До слова, до програми PURL у травні приєдналася Японія, кошти якої спрямують на закупівлю нелетального озброєння.

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