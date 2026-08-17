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«Росатом» звинувачено у порушенні стандартів безпеки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Росатом» звинувачено у порушенні стандартів безпеки
Будівельні роботи на Ель-Дабаа, першій атомній електростанції Єгипту, тривають з 19 листопада 2025 року
фото: Тасс

Єгипет звинуватив «Росатом» у дефектах бетону та розвалі безпеки під час будівництва АЕС 

Російська державна корпорація «Росатом», яка займається розширенням атомної електростанції «Пакш II» в Угорщині, зіткнулася з серйозними звинуваченнями в системних порушеннях безпеки та інженерних збоях на іншому своєму об'єкті – АЕС «Ель-Дабаа» в Єгипті, де використовується аналогічна технологія. Про це повідомляє Politico з посиланням на конфіденційні документи, передає «Главком».

Згідно з документами, єгипетська сторона зафіксувала повторну появу серйозних дефектів бетону, включаючи пустоти за металевою обшивкою та дефекти фундаментних плит трьох реакторних блоків, ремонт яких тривав рік. Влада Єгипту звинуватила російського підрядника у використанні «оманливих методів» та «фіктивній роботі» заради імітації готовності об'єкта, а також у грубих порушеннях культури безпеки, зокрема розпиванні алкоголю робітниками, підробці перепусток та спробах приховати серйозне травмування працівника на майданчику.

Внутрішні аудити самого «Росатому» за 2025 рік також підтверджують ризик невиконання зобов'язань та зміщення термінів запуску першого реактора з вересня 2028 року на березень 2030 року.

«Спостерігається повторна поява серйозних дефектів бетону, включаючи пустоти за металевою обшивкою на блоці 4, дефекти фундаментних плит блоків 1, 2 та 3, на ремонт яких знадобився рік, та дефекти комірчастої структури циліндричної стіни будівлі реактора на блоці 4. Така поведінка являє собою серйозну неповагу як до людського благополуччя, так і до професійної відповідальності, а також є грубим порушенням правил безпеки на робочому місці, культури ядерної безпеки та зобов’язань щодо звітності», – йдеться у листі єгипетського регулятора.

У «Росатомі» звинувачення відкинули, заявивши, що дотримуються найвищих стандартів ядерної безпеки, а наведені в листі твердження не були підтверджені офіційними процедурами. Утім, викриття з Єгипту можуть ускладнити діяльність російської корпорації в ЄС та стати додатковим аргументом для уряду нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, який ініціював масштабну перевірку проєкту «Пакш».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр критично оцінив угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розширення атомної електростанції «Пакш», укладену урядом його попередника Віктора Орбана. 

Причиною відновлення дискусій навколо проєкту стали тривала спека та посуха, які призвели до рекордного падіння рівня води в Дунаї. Через це виробництво електроенергії на АЕС «Пакш», яка зазвичай покриває близько третини потреб країни, скоротилося до трохи більше ніж 10%.

До слова, кліматична криза та падіння рівня Дунаю вдарили по енергетиці не лише Угорщини: у сусідній Румунії через брак води для охолоджувальних насосів у четвер, 13 серпня, були змушені повністю зупинити другий і останній діючий реактор на АЕС «Чернавода».

Теги: росія Єгипет АЕС

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