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Лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль – FT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль – FT
Російську нафту чекають нові обмеження
фото: Financial Times

Нові обмеження можуть вдарити по ключових джерелах доходів російського бюджету

Лідери країн «Групи семи» під час саміту у французькому Евіані досягли домовленості щодо посилення санкційного тиску на Росію. Основний акцент планують зробити на нафтовому та газовому секторах, які залишаються головними джерелами надходжень до російського бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Financial Times.

За інформацією видання, відповідного консенсусу вдалося досягти під час переговорів за участю лідерів G7 та президента України Володимира Зеленського.

«Лідери домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти та газу», – повідомило французьке дипломатичне джерело після засідання, присвяченого Україні.

За словами співрозмовника Financial Times, досягненню домовленості сприяло нещодавнє зниження світових цін на нафту та газ після прогресу в переговорах між США та Іраном. Це дозволило країнам «сімки» більш упевнено обговорювати нові обмеження проти російського енергетичного експорту.

Очікується, що нові санкційні заходи будуть спрямовані на подальше скорочення доходів Кремля від продажу енергоносіїв, які використовуються для фінансування війни проти України.

Крім санкційного тиску, учасники саміту підтвердили намір продовжувати підтримку Києва. Йдеться про постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових оборонних ресурсів та інструментів для зміцнення українських позицій.

Раніше президент США Дональд Трамп також допустив можливість посилення обмежень щодо російської нафти. «Ну, незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта зараз надходить. Тож ми зняли санкції, бо, очевидно, не хочемо перешкоджати постачанню нафти, тож ми маємо можливість зробити це незабаром… у якийсь момент», – сказав американський лідер під час саміту G7.

Нагадаємо, раніше видання Le Monde повідомило, що країни «Групи семи» погодилися посилити тиск на Росію через нові санкції проти енергетичного сектору. За даними джерел, партнери також обговорили подальше зміцнення української протиповітряної оборони та додаткову військову допомогу Києву.

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Теги: санкції росія саміт

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