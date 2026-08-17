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Ілон Маск відреагував на похвалу ексочільника Міноборони Михайла Федорова

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ілон Маск відреагував на похвалу ексочільника Міноборони Михайла Федорова
Михайло Федоров підтримує пряму комунікацію з Ілоном Маском понад чотири роки
колаж: glavcom.ua

Михайло Федоров назвав Ілона Маска «найважливішим технологічним діячем та підприємцем у світі для України»

Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск публічно відреагував емодзі у вигляді серця на заяву колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, передає «Главком».

У своєму інтерв'ю американському телеканалу CBS News український посадовець назвав Маска «найважливішим технологічним діячем та підприємцем у світі для України».

За словами Федорова, технології SpaceX та безпосередньо робота Ілона Маска відіграли критичну роль у захисті української інфраструктури від російської агресії. Посадовець підкреслив, що надані компанією системи зв'язку Starlink допомогли зберегти функціонування системи протиповітряної оборони та української авіації, а також уберегли тисячі життів цивільних громадян.

Опублікований фрагмент інтерв'ю з цими словами американський бізнесмен залишив без розлогих коментарів, обмежившись символічним сердечком у соцмережі X.

Ілон Маск відреагував на похвалу ексочільника Міноборони Михайла Федорова фото 1

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск продовжує блокувати використання терміналів супутникового зв'язку Starlink для наведення українських ударів по об'єктах у глибині території Росії. 

Михайло Федоров після звільнення з посади очільника Міністерства оборони намагався через неофіційні канали переконати Маска змінити позицію, проте той залишається непохитним. Співрозмовники видання зазначають, що Маск продовжує дискутувати з українською стороною, стверджуючи, що використання супутникового зв'язку для таких атак загрожує подальшою ескалацією війни.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання президента Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США. 

Теги: Михайло Федоров Ілон Маск

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