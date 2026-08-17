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США наростять річне виробництво ракет Tomahawk до понад тисячі одиниць на рік

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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США наростять річне виробництво ракет Tomahawk до понад тисячі одиниць на рік
Наразі випускається всього 60 одиниць Tomahawk на рік
фото з відкритих джерел

Вашингтон уклав угоду з Raytheon на $22,9 млрд

Збройні сили США оголосили про укладення семирічного контракту з компанією Raytheon на суму $22,9 млрд, спрямованого на суттєве збільшення обсягів виробництва крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За наявною інформацією, масштабна угода дозволить наростити річний випуск ракет з нинішніх 60 одиниць до понад 1000 штук.

Тимчасовий виконувач обов'язків секретаря ВМС США Хун Као зазначив, що рішення ухвалено на тлі необхідності швидко відновити виснажені запаси високоточної зброї та забезпечити американські війська необхідною вогневою міццю.

«Ми закликали промисловість швидко збільшити обсяги виробництва боєприпасів, і компанія RTX виконує це завдання. Цей знаковий контракт на поставку ракет «Томагавк» гарантує, що наші військовослужбовці й надалі матимуть необхідну їм руйнівну вогневу потужність», – наголосив Као.

Підписання угоди фіналізує рамкову домовленість між американським військовим відомством і Raytheon, досягнуту в лютому. Вона є частиною ширшої стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо укладання багаторічних контрактів із провідними оборонними підприємствами, що дає компаніям гарантії для інвестування мільярдів доларів у нові виробничі потужності та обладнання.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати зіткнулися з критичним виснаженням запасів високоточних ракет і засобів протиракетної оборони. Майже повністю вичерпаними виявилися запаси окремих типів наступального озброєння, а для відновлення американських арсеналів знадобляться роки.

Пентагон також звертався до виробників зброї з вимогою якнайшвидше наростити випуск озброєння та боєприпасів – їхні запаси суттєво виснажилися через війну з Іраном.

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Теги: Tomahawk ракета США

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