G7 ухвалила підсумкову заяву: санкції проти РФ і зброя для України

Лідери також заявили про готовність розглянути надання Україні ліцензій для нарощення власного військового виробництва

«Зараз спостерігається нова динаміка»: лідери саміту домовились про санкції проти нафти і газу РФ

Лідери «Великої сімки» на саміті в Евіан-ле-Бен ухвалили підсумкову заяву з геополітичних питань: G7 зобов'язалась посилити санкції проти нафтогазового сектору Росії, збільшити постачання засобів ППО та зброї для України, а також підтримати американсько-іранську угоду й розмінування Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на підсумкову заяву лідерів G7.

Україна: нові санкції і більше зброї

У заяві лідери назвали себе «єдиними у непохитній підтримці України, яка відстоює свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність». Вони відзначили успіхи України на полі бою за останні місяці й наголосили, що «зараз спостерігається нова динаміка».

Щоб підтримати її, Велика сімка домовилась збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також зброї дальньої дії. Лідери також заявили про готовність надати Україні ліцензії для нарощення власного військового виробництва.

Країни-члени зобов'язались посилити тиск на воєнну економіку Росії – зокрема запровадити нові обмеження проти нафтогазового сектору. Момент для цього лідери вважають слушним: президент Трамп досяг угоди щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Учасники саміту також пообіцяли підтримати Україну в енергетичній сфері, щоб «допомогти країні пережити наступну зиму».

Близький Схід: угода з Іраном і розмінування Ормузу

Велика сімка привітала американсько-іранську угоду, назвавши її «історичною можливістю» не допустити отримання Іраном ядерної зброї, і підтвердила готовність допомогти з її втіленням.

Для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці лідери підтримали багатонаціональну оборонну ініціативу під керівництвом Франції та Великої Британії – захист торговельних суден і розмінування. Країни також домовились урізноманітнити маршрути постачання енергоносіїв, аби знизити залежність від протоки.

У Лівані Велика сімка підтримала негайне припинення вогню та роззброєння «Хезболли». У Газі – закликала прискорити гуманітарну допомогу й відновлення та припинити насильство на Західному березі.

Індо-Тихоокеанський регіон

Учасники саміту підтвердили підтримку вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону і висловили занепокоєння ядерними та балістичними програмами Північної Кореї. Лідери вітали участь Китаю в Глобальному саміті зі зближення, скликаному Макроном 11 червня, і закликали до спільної роботи над подоланням глобальних економічних дисбалансів.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв, що лідери G7 знайшли спосіб посилити тиск на Кремль. До слова, Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 і висловив вдячність усім лідерам за «сильні ідеї щодо того, як змусити Росію до справедливого миру».