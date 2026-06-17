Зеленський і лідери ЄС домовилися про наступні кроки євроінтеграції

Зеленський, Кошта та фон дер Ляєн під час зустрічі на полях саміту G7 у Франції

Зеленський: Відкриття першого кластера – сигнал на підтримку України і проти спроб Росії розколоти Європу

На полях саміту G7 у Франції президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: лідери узгодили графік відкриття наступних п'яти переговорних кластерів і обговорили умови надання першого фінансового траншу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

Кластери та євроінтеграція

Зеленський подякував ЄС за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови, яке відбулося 15 червня, і назвав це важливим кроком підтримки – і водночас чітким сигналом Росії, яка прагне розколоти Європу. На зустрічі з Коштою та фон дер Ляєн сторони визначили наступні кроки переговорного процесу.

«Вдячний ЄС за відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. Важливо й надалі просуватися в переговорному процесі за цим напрямом», – написав Зеленський у соцмережах після зустрічі.

Санкції та фінансова підтримка

Окремо лідери обговорили 21-й санкційний пакет Євросоюзу, спрямований проти енергетичного й фінансового секторів Росії, а також торгівлі та криптовалюти. Щодо фінансування – Україна розраховує отримати перший транш пакета підтримки вже в червні та спрямувати його на зміцнення протиповітряної оборони.

«Поки Росія має намір продовжувати війну, треба посилювати протиповітряну оборону України та працювати над узгодженням гарантій безпеки для нашої країни», – заявив президент.

Нагадаємо, 15 червня Україна офіційно відкрила перший кластер переговорів про вступ до ЄС – усі країни блоку підтримали цей крок. Перший кластер «Основи» охоплює верховенство права, демократичні інститути та основні права. До слова, аналітики «Главкому» пояснювали, що саме цей кластер є ключовим – його відкривають першим, але закривають останнім, і за ним ЄС оцінює реальне дотримання європейських норм. Також раніше фон дер Ляєн оголосила про виділення ЄС 75 млн євро на новий захисний саркофаг для Чорнобильської АЕС.