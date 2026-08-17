Литовська влада подовжує посилений захист об’єктів критичної інфраструктури до кінця року

Рішення прийняли через загрозу російських провокацій

У Литві вирішили продовжити посилений режим охорони об’єктів критичної інфраструктури до кінця поточного року. Відповідний наказ підписав міністр оборони країни Робертас Каунас після сумісного перегляду заходів безпеки разом із Міністерством внутрішніх справ, повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«Ми продовжуємо охорону об’єктів критичної інфраструктури в профілактичних цілях. Ми переглянули вжиті заходи, обговорили їх разом із Міністерством внутрішніх справ і прийняли рішення продовжити охорону. Надалі ми будемо уважно стежити за ситуацією — якщо потреба зникне, ми припинимо посилену охорону», – пояснив Каунас.

Рішення про посилення безпеки було ухвалено на тлі розвідувальних даних про те, що Росія розглядає можливість влаштувати провокації в Балтійському регіоні, зокрема Kinetic-атаки на критичну інфраструктуру. Для проведення подібних операцій під «чужим прапором» агресор може використати українські безпілотники.

Під особливою охороною перебувають такі стратегічні об'єкти, як термінал скрапленого природного газу в Клайпеді, електрична з'єднувальна лінія з Польщею «LitPol Link», трансформаторна підстанція в Алітуському районі та Круоніська гідроакумулювальна електростанція. Окрім того, протягом останніх місяців у країнах Балтії та Фінляндії фіксували порушення повітряного простору через те, що російські військові збивали з курсу українські дрони.

Нагадаємо, раніше уряд Литви схвалив нові заходи військової контрмобільності, покликані ускладнити можливе пересування військ противника територією країни. На кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії планують створити ділянки оборонних інженерних споруд завширшки 20 метрів. На визначених Збройними силами Литви оперативних напрямках їхня ширина може сягати 150 метрів.

Реалізувати цей проєкт планують до кінця 2028 року. Окрім інженерних споруд, Литва планує відновлювати болота та інші природні перешкоди. За задумом влади, після відновлення гідрологічного режиму такі території можуть стати важкопрохідними для важкої військової техніки. Завершити цей етап планують до кінця 2030 року.