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Грецький танкер, який перевозив російську нафту, зазнав нападу в Чорному морі

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Грецький танкер, який перевозив російську нафту, зазнав нападу в Чорному морі
Керуюча компанія заявила, що внаслідок атаки ніхто не постраждав
Фото: Facebook/Enesel Group

Напад стався в неділю поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму біля Новоросійська, де танкер завантажив російську нафту

У Чорному морі зазнав нападу танкер Skiros, яким належить афінській компанії. Інцидент стався в неділю неподалік термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) поблизу Новоросійська, де судно завантажило нафту російського походження, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За наявними даними, внаслідок події ніхто з членів екіпажу не постраждав, а загрози забруднення довкілля вдалося уникнути. Власники судна поінформовані про інцидент, однак керуюча компанія утрималася від додаткових коментарів. Представники консорціуму також відмовилися від коментування своїх операцій, а в Генеральному штабі Збройних Сил України зазначили про відсутність даних для коментарів з цього приводу.

Зазначається, що це перший удар по судну, що заходить до терміналу CPC – ключового каналу експорту казахстанської нафти – після майже тритижневої перерви в атаках. Минулого місяця неодноразові удари безпілотників перервали завантаження вантажів CPC, на які нещодавно припадало майже 2 % світових поставок нафти, та змусили казахстанські нафтові родовища скоротити видобуток.

Раніше цього місяця Україна погодилася утримуватися від атак на інфраструктуру CPC та неросійські судна, що прямують до морського терміналу, за умови, що ці судна не підпадають під українські санкції та не перевозять російські вантажі. Нафта російського походження зазвичай становить від 5% до 10% експорту CPC.

До слова, російський танкерний флот почав використовувати нетипові конструкції для захисту від атак українських безпілотників у акваторії Чорного та Азовського морів. Танкери обтягують захисними сітками, закривають металевими клітинами та оснащують бортовими ємностями з водою.

Захисні заходи стали реакцією на активізацію українських ударів по російських суднах та об'єктах у Чорному й Азовському морях з метою ускладнити експорт російської нафти. Окрім встановлення загороджень безпосередньо на танкерах, РФ також посилює оборону портової інфраструктури у Новоросійську. Зростання ризиків у регіоні вже призвело до здорожчання фрахту, підвищення вартості страхування суден та вимушеного простою частини танкерного флоту.

 

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Теги: нафта корабель Чорне море росія

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